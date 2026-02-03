粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次

新竹一名粗工跟人妻在土地公廟的廁所發生關係。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！新竹一名從事粗工的男子阿強（化名），透過交友軟體認識一名人妻小莉（化名），兩人在土地公廟女廁內發生性關係，沒想到阿強食髓知味，竟以公開小莉的性影像為威脅，逼迫小莉再度與他發生關係，以及勒索小莉錢財。隨後小莉前往警局報案，由檢察官提起公訴，法官依恐嚇取財未遂罪，判阿強4個月徒刑得易科罰金，可上訴。

判決書指出，新竹一名粗工阿強於2024年6月左右，透過交友軟體跟人妻小莉認識，兩人於同月27日上午在一間土地公廟的女廁內發生性行為，阿強食髓知味，竟以性影像為威脅，逼迫小莉再次跟他碰面，還要求小莉出借新台幣3千元。

阿強在訊息中威脅小莉說，「不借就不借 ，這幾天妳老公就會知道，把妳秘密給他看，妳跟他慢慢離婚，慢慢等著」、「到時就難看，妳拍的那些我就放學校，到時候他知道，妳小孩知道妳的照片事情，別求我」等語；小莉回絕後，阿強竟又用其他交友軟體的帳號，欺騙小莉說，「妳又怎了，又被上傳，妳這次真的完蛋」、「妳怎了，怎會被上傳跟妳不雅照」等。

事後，小莉不堪其擾向警方報案，並由檢察官提起公訴，阿強坦承犯行，並表示相關的手機已經賣出。法官考量到阿強的經濟狀況，也尚未取得小莉的原諒，依恐嚇取財未遂罪，判阿強有期徒刑4個月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，可上訴。



