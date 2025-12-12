粗度單手握不住…蟒蛇六親不認「鎖喉勒飼主」後腦勺浸血！要命原因曝

記者簡榮良／屏東報導

人家是養老鼠咬布袋，他老大哥是養蛇被鎖喉！屏東九如鄉昨（11）日下午16時許，一名26歲林姓男子外出「溜蛇」逛菜市場，牠卻突然六親不認，用力纏住飼主脖子鎖喉，血流阻塞臉瞬間漲紅，缺氧後腦勺重摔流滿地血；原來，林男習慣把蛇掛在脖子上展示，早在9月就被咬傷，似乎沒學到教訓。目擊民眾拍下畫面，攤商手忙腳亂抓蛇，甚至形容蛇的「粗度單手握不住」，反觀飼主倒地還能滑手機，只想說一句：母湯出來害人。

攤商手忙腳亂抓蛇，甚至形容蛇的「粗度單手握不住」，反觀飼主倒地還能滑手機，只想說一句：母湯出來害人。（圖／翻攝自Threads @_zhii._）

大夥丟下攤子，2、3人抄傢伙對決一隻長度超過1公尺、粗度單手握不住的球蟒！事發於昨日下午16時許，地點在九如鄉郵局附近，26歲林姓男子外出「溜蛇」逛菜市場，打算買雞蛋糕，未料先糟糕！蟒蛇突然六親不認，用力纏住飼主脖子鎖喉，店家起初沒發現異狀，直到林男說不出話只能點頭，下秒臉漲紅缺氧重摔後腦勺倒臥血泊中，才知道事情大條了，趕緊上前解套，及時保住一命。

據悉，林男9月已被蛇咬傷就醫一次，如今再被寵物蛇鎖喉，消防將球蟒妥善收容，但「窒息的愛」最後還是被家屬領回。（圖／翻攝畫面）

飼主哪裡跌倒就哪裡躺平還能滑手機，放任寵物緬甸蟒到處亂竄，攤商亂成一鍋粥，隨手抄傢伙對決想趕進網子裡通通失敗，直到消防全副武裝，用捕蛇夾才結束這場驚魂記；林男被抬上擔架時意識清楚，但後腦及臉部皆有明顯外傷，所幸無生命危險，事後被送往醫院醫治。

林男被抬上擔架時意識清楚，但後腦及臉部皆有明顯外傷，所幸無生命危險，事後被送往醫院醫治。（圖／翻攝畫面）

緬甸蟒以體型巨大著稱，是亞洲第三大蛇，身長最高可達7公尺，體重可達121公斤，畢生會不斷成長，雖然以溫馴聞名，但牠們其實力大無窮，單憑咬及以軀體纏捏這兩種手段，已絕對足夠將飼養者置諸死地。

蛇之所以會突然鎖喉，專家研判，應是有突然的聲音、動作、環境切換，蛇受到刺激才會突然收緊當「自我保護」，特別是掛在脖子時，人會動、呼吸，蛇會以為要掉下去，便會開始用力纏緊。

