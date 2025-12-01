粗心兒駕農耕車倒車輾斃母親 「內心悔恨與自責」輕判8月獲緩刑 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年5月間，台南市將軍區一名王姓男子與父親在務農時，期間王男駕駛農耕用車，但在倒車時為察覺後方路況，竟不慎輾過自己的母親，造成母親頭顱破裂、胸腹多處骨折，經緊急送醫後仍宣告不治。案發後王男被依過失致死罪移送偵辦，全案經台南地院審理後，法官考量王男內心承受極大悔恨及自責，並獲得家屬諒解，因此予以減刑，判處他有期徒刑8個月、緩刑2年，並需向公庫繳納10萬元，全案仍可上訴。

判決指出，今年5月9日中午，王男駕駛農耕用車在將軍區一處道路倒車時，卻未依規定顯示倒車警示、也未謹慎察看後方情況，結果卻因一時疏忽在倒車時，造成在王男後方騎車的王母當場閃避不及，瞬間被遭撞擊倒地。此時王男的農耕車再輾過王母身體，造成王母頭顱破裂、全身多處骨折，送醫後重傷不治，王男也被移送法辦。

法官指出，王男在事故發生後留在現場自首，並坦承犯行，也取得父親及家人諒解，審酌王男已婚、育有3名未成年子女，須負擔家庭生計，加上因過失肇事不慎撞死母親，內心也承受極大悔恨與自責，因此依法減刑，最終判處他8個月有期徒刑，緩刑2年，但仍需支付10萬元公益金以示懲戒。

照片來源：翻攝畫面

