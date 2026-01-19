粗心女駕休旅車違規跨越分向限制線 撞上賓士AMG-GT跑車慘賠156萬 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

一名王姓男子2024年間駕駛一款新車入款要價約640萬元的賓士AMG-GT跑車，在行經新北市金山區台2甲線8公里處時，遭一名杭姓女子所駕駛的休旅車違規跨越分向限制線撞擊，造成跑車嚴重受損。王男事後向法院提告，同時請求賠償車輛價值減損、修車期間租車代步等費用，合計156萬餘元。經基隆地院審理後，認定杭女確有過失，應賠償王男全額求償金額。

判決指出，2024年10月23日中午13時40許，王男駕駛賓士跑車行經新北市金山區台2甲線8公里處，而當時杭女駕駛休旅車卻違規跨越分向限制線，直接撞上賓士，造成賓士車體多處損壞。

王男主張，這起車禍事故發生時，他的賓士雖已使用8年9個月，不過市價仍有300萬元，經車廠鑑定後，車輛價值減損60萬元；修車期間共231天，他也需租用同級車代步，每日租金3980元，租車費用總計91萬餘元，加上醫療費、鑑定費及精神慰撫金等，因此向杭女請求156萬餘元賠償。

杭女則表示，王男未能提出實際支付租車費用的收據，且王男並非以出租車輛為業，不應以賓士同級車款計算代步費用。

法院審理後認定，杭女逆向行駛導致事故發生，確有過失，且與王男車輛損壞具有因果關係。雖王男未提出租車收據，但汽車為現代社會常見代步工具，修車期間「無法使用車輛」即構成損失，縱未實際支出租金，仍屬「本應支出而未支出」之費用。

法院考量王男的賓士車市價較高，除通行功能外，亦具備安全性與舒適性，因此以同級車款租金計算代步費用，方能合理填補其損失。而王男求償的800元醫藥費、5000餘元水箱精及液壓油費、60萬元車輛價值減損費及3萬元鑑定費等，均有檢附收據、發票為證，屬必要支出；1萬元精神慰撫金亦屬合理。因此最終判決杭女應賠償王男156萬餘元。

照片來源：翻攝畫面

【文章轉載請註明出處】