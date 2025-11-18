粗心母下樓拿信！ 2名孩反鎖家中 警消搭吊車救人

媽媽急得報警，警方緊急出動吊車，將人員送到樓上，從外面開窗救人。（圖／東森新聞）





宜蘭一位媽媽太粗心！到樓下拿信，把兩名小孩子留在家中，沒想到小孩卻把自己反鎖屋內。媽媽急得報警，警方緊急出動吊車，將人員送到樓上，從外面開窗救人。但是把6歲小孩獨自留在家中，媽媽也要接受社會處家訪調查。

天空下著小雨，吊車手臂上搭載著警消人員，準備移往民宅，因為有2名孩童把自己鎖在房子裡面。17日下午5點，宜蘭礁溪大塭路上一棟民宅，小朋友趁母親下來拿信時，把自己反鎖在屋子裡。母親回來後發現大門被反鎖，嚇得趕緊報警處理，於是警方出動吊車協助。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡：「我們現在的兒少法51條有特別規定，父母親、監護人或其他實際照護幼兒之人，不能讓6歲以下兒童，或有實際上需要特別照顧的兒童或少年獨處。」

幸好2個小朋友沒有受傷，但疑似讓孩子獨留家中，相關單位得知情況後，強調會去家訪進行了解。

