粗心! 蘆竹砂石車"未收防塵網" 勾壞號誌桿波及人車

週三上午交通尖峰時間，桃園有一輛砂石車，後車斗的防塵網沒有收好，直接上路勾到紅綠燈，導致號誌桿被扯掉，而且短短幾分鐘，就勾壞兩個紅綠燈，電線掉滿地，也造成當地交通大打結，還波及到騎士和一輛小客車，幸好沒有大礙。

砂石車的防塵網沒收，在大馬路上趴趴走，防塵網勾到交通號誌，把紅綠燈整個扯下來，最後直接倒地，機車騎士看了嚇一跳，重摔在地。另一個紅綠燈，也被強大拉力，拉到掉下來，電線掉滿地，車子根本過不去，造成當地交通大亂。

粗心！ 蘆竹砂石車「未收防塵網」 勾壞２號誌桿還波及人車

砂石車後車斗防塵網沒收好，連續扯壞兩個紅綠燈號誌（圖／民視新聞）





民眾：「聽說沙石車勾到那個電線，然後把右邊那個紅綠燈的整個電線桿都拉下來，這樣拉了幾根，就你現在看到那一根，就倒下來扯在地上。」事發在桃園蘆竹，周一上午8點34分上班尖峰時間，砂石車因為沒把車斗的防塵網收好，連續扯壞兩個紅綠燈，還波擊機車騎士和一輛小客車，還好並無大礙。

蘆竹交通分隊分隊長沈見霖：「江姓砂石車駕駛因行經該入口，忘記收防塵網導致勾毀號誌桿，隨後波及到經過的車輛，該事故發生後本分局立即啟動交通快打機制，加派警力指揮疏導，並聯繫相關單位前來維修。」警方直到當天下午五點，才恢復交通號致，防塵網造成交通大亂，駕駛最高恐面臨6000元罰鍰，還要至少賠償三十多萬的修復費用。

