粗暴壓制、強行鋸斷！動團直擊「殘忍血鹿茸」 養鹿協會：應要人道處理

PETA善待動物組織發現，彰化縣某養殖場為了獲取鹿茸，工人會將水鹿粗暴地壓制在地上，強行鋸斷鹿茸，過程未施打任何鎮靜劑或止痛藥。（圖／PETA善待動物組織）

鹿茸為國人傳統觀念上相當優良的食材之一，因此台灣也有不少水鹿養殖業者，然而PETA善待動物組織卻發現，彰化縣某養殖場為了獲取鹿茸，工人會將水鹿粗暴地壓制在地上，強行鋸斷鹿茸，過程未施打任何鎮靜劑或止痛藥，而當鹿茸產量下降時，這些鹿往往就被送往屠宰場，對此養鹿協會回應，鹿農採茸時皆會使用相關設備進行人道處理、確保動物福祉，不人道行為應屬個案。

PETA善待動物組織指出，被用於供應鹿茸的水鹿，終其一生被關在狹小且空無一物的水泥圍欄中，每年都要經歷一次又一次的痛苦折磨，而透過實際調查發現，鹿場內的部分鹿隻有感染皮膚病情況，摘取鹿茸時，也是將鹿隻的兩隻前腳和一隻後腳綑綁並強行拉開，隨即由工作人員鋸斷鹿茸，整個過程中，公鹿不斷掙扎，明顯表現出極度的痛苦、恐懼與壓力。

PETA補充，當鹿茸被鋸斷後噴湧而出的鮮血竟然被混合酒精，最後一併提供給下訂的客人，然而，鹿血對人類健康具有潛在威脅，因為鹿血可能帶有多種人畜共患病，包括類似瘋牛症的「慢性消耗性疾病（狂鹿症）」。

PETA高級副總裁Jason Baker表示，為了躲避捕獵者，鹿天性膽小，對環境極為敏感。影片中，水鹿被工人粗暴壓制、然後被殘酷切處身體部位，對動物來說無疑是極度恐怖且痛苦的。而這些行為已構成多項違法，包括《台灣動物保護法》、《菸酒管理法》和《食品安全衛生管理法》。

中華民國養鹿協會回應，農業部皆有補助業者使用人道採茸設備，可透過固定頭架將鹿隻置入，頭部伸出固定後再進行採集，可有效控制鹿隻並安撫情緒，且台灣現行法規本就無規定採茸時應使用麻醉或止痛藥，現行設備、方式已可確保作業安全與動物福祉，至於動團指控「殘忍採茸」，應為個案事件，並非整體產業情況。

養鹿協會補充，並沒有將鹿隻「囚禁在狹小空間」，鹿隻確實是住在獨立隔間，但空間並不小，且該設計也可避免鹿隻打鬥導致受傷，或是鹿隻透過樹木磨角導致樹木壞死，圈養反而提供保護、減少外在風險。

農業部表示，國外會透過麻醉、鎮定等藥物採茸，係因外國鹿隻多為放牧，若不透過相關方式「根本抓不到鹿」，而台灣多為圈養，自然無需使用麻醉，可透過人道設備安撫鹿隻，且由於麻醉等藥物可能透過血液流入微血管豐富的鹿茸，反而會有服用時的疑慮。

