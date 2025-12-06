（圖／本報系資料照）

封鎖小紅書，表面是打詐，實際是國安體系在抗中思維下做出的保守決策。這一刀雖暫難估計會令民進黨掉多少票，但對年輕世代來說，這件事是會被放進心裡的「小本本」，令人覺得這個政府不只電價、居住正義搞不定，連用什麼App都要管。這在未來雖不會是左右投票行為的唯一理由，但必定會成為「不太想投給民進黨」的原因之一。

在民進黨心裡，小紅書是境外敵對勢力的資訊入口；來自敵對，又管不到，在國安敘事裡就很容易被當成開刀對象。

若從選票計算來看，封掉年輕世代依賴的休閒App，本來就有些不智；尤其，其所端出牽涉詐騙的數據，對比臉書、IG、LINE是九牛一毛，單挑小紅書封殺，更會引來政府允許只要落地登記就能合法詐騙的訕笑。依年輕世代對網路資訊的高敏銳度與掌握程度，此舉不會讓他們感受到「被保護」，只會覺得「被管制」。

更何況，政府始終未提出足以證明小紅書系統性對台進行洗腦的實證或研究；執政黨暗示其為認知作戰平台，也僅止於似是而非的推論。多數用戶看到的始終是穿搭、美妝、旅遊與生活心得，而非鋪天蓋地的統戰宣傳。被虛構的恐懼，顯然比證據還多。

更深層的問題是，當政府開始習慣以封鎖手段，處理其恐懼、卻又無力治理的對象，當制度監管做不到、雙邊協調談不動，就逕自限制使用，這種簡單粗暴的思維及行政舉措，雖然省事，卻會讓國家面臨另一種危害——當民主少了多元的聲音，還能稱為民主嗎？

今年元旦賴清德發表談話，他說現在是台灣成為亞洲民主燈塔的光榮時刻，「我要以民主鞏固民主」。言猶在耳，他卻因為對民主缺乏自信，選擇在燈塔上築一座綠色長城，打著民主反民主；無論封了一本小紅書之後會不會帶來千千萬萬本刪也刪不完的小紅書，民進黨這次的決策，已屬台灣民主發展的汙點。