粗獷外表藏反差萌 雲林油漆師彈鋼琴片段爆紅 「為阿嬤苦練」惹哭網
一位雲林油漆師傅曾煒泓為了給深愛的阿嬤一個特別的禮物，20年前不顧經濟困難，利用舅媽家的老鋼琴自學苦練3個月，成功彈奏出「夢中的婚禮」，看見阿嬤眼中泛著淚光的感動瞬間，成為他一生中最珍貴的回憶。日前，他在裝修音樂教室時手癢彈起這首曲子，意外展現驚人琴藝，影片被音樂老師分享到網路，獲得百萬點閱率，引起網友熱烈迴響，形成一股溫馨的分享風潮！
一位雲林油漆師傅曾煒泓在裝修音樂教室時，因手癢彈起「夢中的婚禮」，展現驚人琴藝，讓音樂老師驚訝不已並將影片分享到網路，獲得百萬點閱率。這段意外演出背後有著動人故事：20年前，他為了親手彈奏這首曲子給深愛的阿嬤聽，不顧經濟困難，透過向同學請教並自學苦練，最終在阿嬤面前彈奏時，看見阿嬤眼中泛著淚光的感動瞬間，成為他一生中最珍貴的回憶。
這位外表粗獷的油漆師傅展現出令人驚艷的「反差萌」，當他的手指在琴鍵上流暢地彈奏出「夢中的婚禮」時，現場人員忍不住驚嘆連連。雖然因為20年未碰鋼琴而技巧略顯生疏，但在音樂老師稍加提點後，曾煒泓的身體記憶立即被喚醒，琴聲重現昔日風采。
這段意外的演奏被雲林音樂教室的鋼琴老師發現並分享到網路上，老師在貼文中幽默表示「出賣一下我們的油漆師傅，簡直是被油漆耽誤的鋼琴手」。影片引起網友熱烈迴響，許多人也紛紛分享類似經歷，有刺青男子自學一年的演奏片段，還有鐵工、調酒師，甚至70多歲長輩的彈奏影片，形成一股溫馨的分享風潮。
曾煒泓透露，他是由阿嬤撫養長大的，當年聽到阿嬤提起這首曲子很好聽，便下定決心要親手彈給她聽。20年前，正值中學時期的他，為了給阿嬤一個特別的禮物，利用舅媽家的老鋼琴自學苦練。曾煒泓表示，當時家庭經濟狀況不允許他花錢學琴，只能向有學琴的同學請教彈奏方法，並專注練習這一首曲子，每天投入約8小時的時間苦練。
音樂老師對曾煒泓的琴藝表示讚賞，指出「夢中的婚禮」是古典和流行鋼琴領域的必修神曲，他能在3個月內練成實屬不簡單。雖然阿嬤已經過世，但當時阿嬤臉上發亮的神情，已經深深刻在曾煒泓的記憶中。
談到那段珍貴的回憶，曾煒泓動容地說：「不太會形容，就是心會酸，你知道嗎？但是我為我阿嬤做這件事，我覺得光榮，很值得記一輩子。」音樂是無法被時間偷走的珍寶，即使事隔20年，指尖的記憶和對阿嬤的思念，依然刻在他心底，從未被遺忘。
