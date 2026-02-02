粗糲的夢想（組詩）／老井

老井

用手中晃動的尖鎬，這無限延長的指甲

在堅硬的煤壁上一點點地往裏扣

巷道極不情願地扭動著軀體

一點點地往裏爬。固體火焰中

突然出現的硬矸石就是

人們的嚮往和大地意志對立時的產物

地心深如海，下去難上來

即使義無反顧的閃電到了地心

也只能一步步地往裏挪

內心的油燈可以支撐在資本的底部

開採掘進

支護的木棚架上掛滿了我們粗糲的夢想

還沒到一小時，軀體上的一小團煤灰

已經像黑夜一樣快速彌漫開

只有白眼球和白牙齒

如大地難以揣摩的心事，間隙地閃現

在這沒有陽光的地心

疲憊不堪的我不敢休息片刻

害怕自己一停下來就會

被大地強勁的胃液粘合住

並被地消化掉

成為煤體中最頑固的一團

◆地心的神

班長老段，最愛占小便宜

一把自私的螺絲刀

就算機器和他打過交道都會被

刮掉一層皮

唯一一次吃虧就是敗給了

處心積慮的老井

那天在高瓦斯的掘進工作面

耳朵上夾的一根煙捲

這在煤礦井下可是引爆制度核彈的

低級錯誤，我一個勁地給他上綱上線

他的身軀嗖嗖直冒冷氣

仿佛個性裏的鋼筋已經被擰斷

在巷道裏氣溫降下幾度以後

有根畢恭畢敬的羽毛終於從沿淮礦

最著名的鐵公雞身上脫落：

他答應請我們一頓賴酒

我心裏是多麼的得意

這個高高在上的傢伙，總算有機會

做了一回他的神