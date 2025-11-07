粥餅倫想看周董演唱會砸重金！買票遭詐急報警

娛樂中心／翁莉婷報導



亞洲天王周杰倫出道多年累積無數音樂作品，至今在華語市場地位仍難以撼動。過去曾出現許多長相類似的山寨版杰倫，其中雞蛋灌餅攤販老闆「粥餅倫」白獻英因個性親民而暴紅。近日「粥餅倫」透露為了朝聖偶像演唱會被詐騙4000人民幣（約台幣1.7萬），引發外界關注。





粥餅倫為見周杰倫慘遭詐騙「找不到票」！輕信黃牛砸重金「花1.7萬被坑」急報警

周杰倫在中國各地舉行演唱會，現場一票難求。（圖／翻攝自IG＠jaychou）





周杰倫舉辦演唱會熱潮不斷，由於各地粉絲爭相朝聖，導致一票難求的情況頻繁出現。近日黃牛與詐騙猖獗，中國1名長相酷似周杰倫的攤販老闆「粥餅倫」透露，9月時透過微信加入1位自稱是粉絲的網友手裡，花4000元購買2張周杰倫演唱會門票，由於一直沒出票且多次向賣票的人索取退款沒有結果，事後已經向警方報警並立案調查。「粥餅倫」採訪時非常無奈表示「賣多少張餅才能賺這4000元？」，並在影片中呼籲大家「不要亂給陌生人轉帳，不認識的人一定要小心上當」引發許多人共鳴。

攤販老闆「粥餅倫」日前購買周杰倫演唱會門票遭詐騙4000人民幣。（圖／翻攝自微博）





此外，「粥餅倫」雖因撞臉周杰倫而暴紅，儘管擁有流量他依舊堅持把「賣餅」當作主業、自媒體當作副業，並強調腳踏實地做生意。過去「粥餅倫」也曾經歷生意不佳的情況，雖有一定粉絲量但卻未能有效變現，連開多家分店後，遭遇客流驟減、店面經營半年倒閉，不過他仍保持正向心態，積極生活。





