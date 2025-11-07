「粥餅倫」買周杰倫演唱會被騙 轉帳1.7萬有去無回！崩潰：要賣多少餅

粥餅倫長相神似天王周杰倫爆紅。（翻攝抖音@粥餅倫）

中國河北攤販「粥餅倫」因長相神似周杰倫爆紅，有了許多鐵粉，更因此有了自己的店面。孰料，他為了看周杰倫本人的演唱會，誤信詐團說詞遭騙走4,000元人民幣（約新台幣1.74萬元），直呼「太可恨了」，表示這不知道自己要賣多少餅才能賺到這筆錢。

粥餅倫在抖音發布影片，分享遭詐騙過程。原來因周杰倫演唱會門票太難搶，1名過去曾加他帳號好友的周杰倫粉絲主動聯繫，聲稱有管道「他買得到」，自己信以為真，匯了錢給他。

對方還信誓旦旦表示能給出票，但粥餅倫卻一直沒收到票，於是向對方要求退款，但發現對方頻頻推託，就是不退錢，他才驚覺上當，無奈說「我買這2張票4000塊錢，這錢也不容易，我賣多少餅才能掙這4000塊錢」

廣告 廣告

粥餅倫最後選擇去警局報案，花上不少時間完成筆錄。他也以自身經歷為戒，提醒粉絲們「不認識的、沒見過面的，謹防上當（千萬不要轉帳），一定要走反詐意識」；最後他氣憤表示「太可恨了」，但也只能當作買教訓。

更多鏡週刊報導

「這是最棒的升旗典禮」 館長看五星旗飄揚狂喊感動：我們中國越來越強

統派邀參加追思共諜活動 鄭麗文明出席

馬英九身體微恙！缺席馬習會10週年研討會 致詞內容曝光