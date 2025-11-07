「粥餅倫」買周杰倫門票被詐騙！ 輕信粉絲給1.7萬急報警

「粥餅倫」買周杰倫門票被詐騙。（圖／微博／九派新聞）

因外型酷似天王周杰倫走紅的網紅「粥餅倫」，透露自己因為輕信自稱是粉絲的黃牛，擁有周杰倫演唱會的「內部門票」，被詐騙4000元人民幣（約新台幣17400元）。他透露，目前已經報警，爭取把錢要回來，也無奈道：「不知道得賣多少張餅，才能把這4000元賺回來。」

根據陸媒《九派新聞》報導，一個自稱自己是粉絲、加過「粥餅倫」微信的人，於7月16日突然和他聯繫，表示自己有相關管道，能買到周杰倫演唱會的門票，並且保證能給出票券，內購票價格一張為2000元人民幣。而「粥餅倫」此前曾在直播時表示，自己沒買到周杰倫演唱會門票，因此聽到這消息感到有些驚喜。

廣告 廣告

「粥餅倫」當晚決定購買2張9月19日濟南站的演唱會門票，因此轉帳4000元給對方，並把身分證號碼和電話號碼都給了對方。沒想到演唱會前夕，對方突然表示給不了票，但可以在接下來9月26至28日的武漢站演唱會幫他買到門票，而「粥餅倫」也同意了，但此次同樣也未給票。

「粥餅倫」隨後要求對方退款，起初對方以忙碌為由不停推辭，後來直接不再回覆訊息，「粥餅倫」才驚覺不對勁。因此他11月4日前往警局報警，並在社群平台發片告訴大家這件事，而目前警方已經立案。同時，他也提醒大家千萬不要轉帳給陌生人，「對於不認識的、沒見過面的人，謹防上當，一定要有反詐意識。」

周杰倫在中國大陸有不少人模仿他，其中最知名的就是在路邊賣雞蛋灌餅的「粥餅倫」白獻英，他的髮型、五官和神韻都與周杰倫有極高相似度。而「粥餅倫」的生意因此越來越好，還成功從路邊攤換成店面，但其實他本人證實「店面做不下去了，店租金沒有完全賺回來，除了沒賺錢外，收支也無法打平。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣

寵物情緣／電影《左撇子女孩》中「咕咕」超搶鏡 導演鄒時擎童年寵物不是狐獴竟是「牠」

鳳凰颱風最快下週一海警！威脅不可小覷 專家揭3特點：罕見個例