粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展 開幕

▲文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文等工藝師合照「記者劉春生攝」。(記者劉春生攝)

「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」於一月十日至三月四日在北港文化中心盛大展出，並於一月二十三日早上十時舉行隆重的開幕式，誠摯邀請大眾蒞臨參觀。

縣長張麗善表示，雲林縣是臺灣重要的宗教與工藝重鎮，粧佛工藝不僅承載地方信仰，更凝聚世代相傳的匠心精神。此次特展集結雲林縣四位粧佛技術保存者──陳明洲、林朝金、丁宗華，皆長年深耕粧佛領域，以精湛技藝與獨到手法，詮釋神像的造形神韻與精神內涵，充分展現傳統工藝在當代持續創新的生命力。縣府長期重視無形文化資產的保存與推廣，期盼透過此次特展，讓更多民眾理解粧佛工藝的藝術高度，並見證雲林深厚的文化底蘊。

文化觀光處長謝明璇指出，展名「粧藝傳心」寓意「以手傳藝、以心傳道」，完整呈現粧佛從雕塑、粧飾、彩繪到修復等繁複而細緻的工序，勾勒出雲林作為臺灣粧佛重鎮的重要技藝脈絡。此展延續「神工傳藝」系列精神，凝聚地方匠師的創作能量與信仰溫度，期盼觀者能在精細工法與深厚人文情感之間，看見粧佛工藝所蘊含的生命力與時代意義。

粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展展期自一一五年一月十日至三月四日(週一休館及國定假日休館)，歡迎大家蒞臨，近距離欣賞匠師們的精湛作品，感受粧佛工藝所展現的信仰之美與文化傳承，共同為珍貴的傳統技藝注入持續傳承的力量。