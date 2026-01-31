▲立法委員馬文君（左）、Feeling18 巧克力工房創辦人、董事長茆晉日牂（右）。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】在南投埔里，國立暨南國際大學廣闊的校園森林中，四季更迭悄然展開。春日櫻花輕舞、夏季鳳凰木與旗木盛放、秋欒轉為金黃、冬梅於寒意中堅韌綻放，自然節奏與人文氣息在校園裡交織成一處溫潤而從容的場域。全新品牌粵菜餐廳「Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳」正是在這片四季流轉的校園森林中誕生，成為一張為相聚而準備、為生活而鋪陳的餐桌。

▲粵菜走入校園森林，Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳落腳暨大，打造四季相聚的風景餐桌。

廣告 廣告

Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳由 Feeling18 巧克力工房創辦人、董事長茆晉日牂所打造，選擇落腳於國立暨南國際大學校園內，而非傳統商圈或觀光熱點。這樣的選址，讓餐廳回到生活本身，與自然為鄰、與時間同行，也成為一處需要「特地前來」的所在，使用餐本身成為一段值得期待的旅程。

▲粵菜走入校園森林，Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳落腳暨大，打造四季相聚的風景餐桌。

立法委員馬文君出席開幕活動時表示，在現今餐飲市場競爭激烈的情況下，投入粵菜餐飲本就不容易，而此次選擇進駐暨大校園，更顯得難能可貴。她指出，餐廳周邊環繞櫻花林與大片綠地，用餐前後可在校園中散步、運動，不僅能享受美食，也兼顧身心健康，「在這樣的環境裡吃飯，沒有壓力，吃得安心，也更自在。」

▲粵菜走入校園森林，Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳落腳暨大，打造四季相聚的風景餐桌。

馬文君也肯定 Feeling18 長期以來在烘焙與餐飲領域的用心經營與品質堅持，認為 Blossom Chi 八蔘聚的進駐，有助於提升地方飲食文化的層次，讓民眾在優質環境中體驗更多元、精緻的生活美味，同時也為埔里注入新的文化與生活風景。

▲粵菜走入校園森林，Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳落腳暨大，打造四季相聚的風景餐桌。

品牌名稱「Blossom Chi」別具深意，其中「Blossom」象徵花朵盛開的瞬間，如同料理在舌尖綻放的層次與美好；「Chi」則代表文化、語言與交流，讓味覺成為人與人之間相遇的媒介。整體概念不僅是一間港式粵菜餐廳，更是一張鋪陳四季風景、承載情感交流的餐桌。

談及品牌構想，茆晉日牂表示，最初在暨南大學規劃餐廳時，是以「私廚」概念作為出發點，後來在執行長的想法下，將品牌精神深化，透過中英文交錯的命名方式，展現文化交融的特色。他強調，真正的核心理念，是希望在校園中多一份對學生的關懷。

茆晉日牂指出，許多學生在求學過程中，可能面臨經濟條件或人生階段的挑戰，但這些孩子往往更加努力，也更值得被肯定。因此團隊與校方溝通，希望透過餐飲空間，成為支持學生的一種方式。從過去的「牆上咖啡」、「牆上餐」，到如今的 Blossom Chi 八蔘聚，都是同一份關懷精神的延續。

他表示，Blossom Chi 八蔘聚特別規劃「學生榮譽餐」機制，提供值得肯定的學生一頓正式且用心準備的餐點，讓鼓勵不只是口頭表達，而是實際被感受到的溫暖。「這和單純的資金贊助意義是一樣的，我們希望孩子知道，他們的努力被看見。」

餐廳主打精緻粵菜，由資深港式主廚坐鎮，講究火候、節奏與層次，讓料理回歸細膩與耐心。透過深厚的粵菜工藝，結合校園獨有的自然視野，使每一道料理不只是味道的呈現，更像是一段被慢慢鋪展的生活風景。味覺成為季節的延伸，餐桌彷彿森林的一部分，承載著滋養身心的相聚時光。

董事長茆晉日牂也表示，他始終相信飲食不該只是被快速消費的選項，而是能陪伴生活、承載情感的存在。將餐廳設在校園裡，是希望它成為一個讓人願意慢下來的地方，在自然之中，好好坐下來，吃一頓用心準備的飯。

在暨大校園森林裡，Blossom Chi 八蔘聚以料理為語言，鋪陳四季風景，讓人們在餐桌上相遇，在相聚中綻放心意。這裡不僅是一間餐廳，更是一段關於時間、自然與人情交織而成的生活提案，也為埔里增添一處值得細細品味的風景。