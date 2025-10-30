不僅是語言也是歷史 粵語在舊金山面臨傳承挑戰
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山不僅在美國，甚至在全球範圍內，都是公費資助粵語（Cantonese）教育的最後前沿陣地之一。但隨著官方語言普通話（Mandarin）在中國本土及灣區日益普及，美國境內的粵語使用者正努力應對這門語言面臨的生存挑戰。
屋崙非營利組織「Shoong Family中國文化中心」自1953年起提供免費或低價粵語課程，但疫情期間報名人數驟減約半數，危及中心存續。
「粵語不僅是語言，更是歷史載體，」中心主任Susan Zhong強調，「粵語消亡即文化消亡。我們深切擔憂粵語在美國將逐漸消失。」
在香港這個海外粵語族群的歷史故土，受中國內地影響，學校教學正日益以普通話為主。香港教育局局長主張所有學校最終以普通話取代粵語教學。
在舊金山，粵語課程的席位近年來也在持續減少。舊金山市立大學（City College San Francisco）的粵語教師從1990年代的4名、開設10至15個班級，如今僅剩1名教師教授2個班級。舊金山聯合學區（SFUSD）提供粵語雙語課程的小學也從2019年的11所縮減至目前的6所。
總統川普（Donald Trump）曾將多語主義列為打擊目標，削減了柏克萊加大（UC Berkely）2022年獲得的四年期東亞研究（East Asian studies）撥款約51萬2000美元，該資金曾用於增設四門粵語課程並資助研究生語言獎學金。
儘管如此，灣區仍是粵語教育的沃土，至少有6所高等院校開設相關課程，並有多家非營利機構提供課後項目。
灣區華裔移民歷來以中國廣東籍為主，根據美國人口普查局（Census Bureau）最早可查的2005年數據，該地區九縣約5萬9000人表示在家使用普通話，而使用粵語者約13萬9000人。但截至2023年，灣區約12萬7000人表示在家使用普通話，而使用粵語者約15萬7000。
舊金山的雙語教育可追溯至半個多世紀前。目前其面對的挑戰，一是招募雙語教師尤為困難， 二是加州唯一授權培養粵語雙語教師的培訓認證課程，因報名人數不足已連續兩年停辦。
加州政府2022年支持雙語教師培訓擴展計畫，撥款500萬美元助力教師獲取亞洲語言教學資格認證。每周二晚，約30名不同年齡種族的學員擠滿市立大學Ocean大道校區，參加「粵語會話入門」課程。該課程始終有候補名單，而且非華裔後代也出於不同考慮報名。
