「粵車南下」出包！車主放手智駕 PO網被罵爆

香港於12月23日起開放「粵車南下」政策，允許廣東駕駛透過預約制度駕車進入香港市區，每日限額100輛。然而，此政策實施不久即引發廣泛。廣東一名駕駛在港珠澳大橋行駛時，竟雙手離開方向盤使用智能輔助駕駛功能，並將影片上傳至小紅書平台。

廣東一名駕駛行駛在港珠澳大橋時，竟然雙手離開方向盤。 （圖／TVB）

綜合港媒報導，這起引發爭議的智能輔助駕駛事件發生在港珠澳大橋香港段，影片中可見車輛平穩前進，但駕駛座的方向盤卻自行左右移動。這名駕駛開著小鵬電動車P7，不僅雙手離開方向盤，還將整個過程拍成影片上傳到小紅書，引起公眾強烈批評，香港政府也立即展開調查。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，自動駕駛在香港需要配合右邊駕駛及場景，如果使用左邊駕駛的系統，需要學習很多東西，就像人駕車一樣有很多盲點未必看得到。

除了智能駕駛爭議外，許多廣東駕駛也因不熟悉香港道路而遇到困難。有廣東駕駛反映導航指示不夠清晰，表示「剛剛他說直走，但沒有跟我說哪個燈直行，搞到我壓了右線直行」。另一位廣東駕駛則提到「我覺得香港的車都開得好快，地上的線可能太久了，不是很明顯，可能要重新畫一下線。」

「粵車南下」政策於12月23日正式實施，開放廣州、珠海、江門、中山四個城市的車輛，透過預約制度經港珠澳大橋進入香港市區，每日限額為100輛。香港政府強調高度重視行車安全，所有入境的廣東車輛都必須到指定中心通過檢驗才能獲得批准。

