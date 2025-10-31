「粵車南下」政策上路！廣東開放4城市 車輛可「開到香港」

大陸備受關注的「粵車南下」政策今天正式公布，廣東省首批開放城市包括廣州市、珠海市、江門市和中山市，獲准車輛可直接開往香港，預計半年後將推廣至全省其他城市。

港珠澳大橋。（圖/新華社）

綜合陸媒報導，根據公布內容，這項政策從下月1日上午9時起實施，其中香港機場管理局將開始接受廣東私家車車主，預約香港機場自動化停車場泊位的申請，而自下月15日零時起，獲准車主可經港珠澳大橋珠海公路口岸，駕車直接進入香港口岸停車場。

此外，符合進入香港市區條件的廣東車主，可自下月1日9時起至20日24時止，報名參加首批12月份入港名額的抽籤，名額以每日受理100個、共17個工作日計算，共計1700個名額。

至於抽籤將於下月23日10時舉行，中籤者可於12月9日9時起辦理正式申請，12月23日零時起，中籤車主可經港珠澳大橋珠海公路口岸，直接駛入香港市區。

這項政策曝光立即引發廣東及香港兩地車主熱烈討論，報導引述廣州市李姓車主表示，「以前到香港，要換乘或搭港珠澳大橋穿梭巴士。現在能自己開車過去，方便多了，尤其是帶家人出遊。」另一名中山市張姓車主說，「希望後續能增加名額，或者放寬申請條件，讓更多車主能體驗一橋直達的便利。」

