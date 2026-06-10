粽夏端午樂園大解密 全臺主題樂園祭「對號5元、水陸升等」超殺優惠

為迎接即將到來的端午節連續假期，交通部觀光署特別彙整全臺觀光遊樂業者所推出的端午主題活動與公共運輸購票優惠。不論是驚天動地的身分證數字對對碰、大眾運輸專屬百元特惠，還是水陸雙園免費升等，各家樂園皆祭出滿滿誠意，邀請平時辛苦上班、上課的民眾，在連假期間與家人一同走出戶外放風、燃燒肉粽熱量，體驗最划算的樂園充電之旅。

北部地區樂園主打親子同樂與超值的對號活動。小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，遊客憑身分證字號及出生年月日進行計算優惠，現場購票最低僅需259元，未滿3歲的幼童更可免費入園。烏來雲仙樂園則於6月19日至21日端午連假期間祭出纜車票買5送1方案，且即日起至6月30日只要憑大眾運輸憑證入園，即可享有平日250元、假日300元的購票優惠；野柳海洋世界則在連假三天期間推出購票即贈「阿滿姨油飯」全品項85折折價券，讓民眾飽覽海景之餘也能大飽口福。

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中部主題樂園的活動同樣精采，甚至開出令人驚艷的破天荒特惠。西湖渡假村主打購買399元全票即贈送1名12歲以下兒童免費入園，若搭乘大眾交通工具憑證購票，更可額外獲得當日有效的DIY字母鑰匙圈。麗寶樂園於連假期間推出免費升等水陸雙園票優惠，全票僅需899元，另有馬拉灣午後1點入園雙人899元、以及探索世界下午4點後入園的月光票雙人499元方案。九九峰動物樂園則即日起至6月30日舉辦身分證數字對對碰，字號含有1個5享優惠票460元、2個5享280元、湊滿3個5以上則可免費入園，同時，只要姓名含有「端」、「五」或讀音相近之諧音字者，出示身分證件亦可享成人優惠票460元。若想安排一趟避暑森林浴，進行一場節能減碳綠色旅遊，到東勢林場遊樂區或杉林溪森林生態渡假園區都是不錯的選擇，端午連假期間持大眾交通工具搭乘憑證入園，可享超值優惠價門票。

熱情如火的南臺灣，義大世界連假三天推出全民同享550元的現場購票特惠，若遊客的民國出生年月日加上身分證字號湊滿4個數字「5」，現場購票更享有5元門票的超狂驚天價優惠。

東臺灣方面則強打在地體驗與手作療癒。宜蘭綠舞莊園日式主題遊樂區自即日起至6月21日，遊客只要在手水舍淨手合照並上傳IG、臉書或Google，出示畫面即可向動物區飼育員領取「萌寵點心包」，現場購票金額滿1,000元再加碼贈送限量端午守護香包。台東原生應用植物園則邀請遊客在連假三天至園區用餐，不僅能品嚐地方限定的原住民傳統美食「阿粨」，還能現場體驗草本香包DIY，用天然草本植物幫大家解除吃完肉粽後的油膩感，貼心守護每位遊客的健康。

端午連假是難得的全家出遊、拉近彼此距離的最佳時機，全臺主題樂園的超值方案絕對是家長與大朋友、小朋友省荷包的神隊友。各觀光遊樂業的詳細活動內容、使用規定及活動日期皆以該園區現場公告為準，建議民眾出發前先前往各樂園官方網站確認最新資訊，並多加利用大眾運輸工具前往，共同度過一個充滿歡笑且環保的優質假期。