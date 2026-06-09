粽子吃太多 高鹽油磷鉀傷腎

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顏正杰醫師提醒，傳統粽子含「高鹽、高油、高磷、高鉀」勿攝取過量。 （記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

端午節將屆，對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。醫師提醒，傳統粽子不只是熱量炸彈，還是「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險。

「很多人以為粽子只是糯米加配料，但對腎臟來說，負擔非常大。」嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師表示，一顆傳統肉粽內常含有滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，再加上醬油、沾醬調味，鈉含量驚人。腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦攝取過量，不僅容易口渴、水腫，還可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至導致心律不整與生命危險。

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更容易被忽略的是「隱藏版高磷危機」，許多加工配料、蛋黃與滷製食材磷含量超標，長期攝取過量，恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，甚至增加心血管疾病的風險。尤其是透析患者，若未妥善控制，更容易讓身體負擔雪上加霜。

顏正杰醫師建議，1天以1顆粽為原則，盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材取代加工配料，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料。同時，可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加沾醬。

此外，吃粽子時也別忘了搭配一份燙青菜，不但能增加纖維攝取，也有助於消化。透析患者過節時則更要注意每日飲水量與體重控制，避免因節慶飲食導致水分滯留與血壓失控。

醫師提醒，端午節享受美食也別忘了替腎臟留一點喘息空間。少一點負擔、多一點健康，才能真正「粽」享佳節、「腎」利過關！