粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶

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端午節粽子常吃不完，營養師提醒，冷凍太久的粽子不建議食用，若有異味、變色、結霜或退冰痕跡應丟棄。（示意圖）





端午節將至，不少家庭冰箱又準備迎接「粽子大軍」。但每年到了這時候，也常有人翻出冷凍庫裡去年沒吃完的粽子，忍不住疑惑：冰了一整年的粽子，到底還能不能吃？營養師提醒，粽子雖然冷凍後可以延長保存時間，但並不代表能無限期存放，若保存不當、反覆退冰加熱，仍可能變質，吃下肚恐引發腸胃不適。

衛生福利部桃園醫院營養師傅鎂枝表示，粽子多含糯米、肉類、蛋黃、花生、栗子等食材，澱粉與蛋白質含量高，一旦溫度控制不佳，就容易成為細菌滋生的溫床。尤其端午前後天氣炎熱潮濕，粽子若長時間放在室溫下，或加熱後沒吃完又反覆冷藏、冷凍，都可能增加食品安全風險。

小心「危險溫度帶」 細菌恐快速繁殖

傅鎂枝指出，保存粽子最重要的是掌握「危險溫度帶」，也就是攝氏7度到60度之間。食物若長時間停留在這個溫度範圍，沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌可能快速繁殖，短時間內就可能造成食品腐敗，甚至引發腹痛、腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。

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因此，粽子不應長時間放在室溫下。熱粽子買回家或蒸熟後，若沒有立即食用，應在兩小時內降溫並放入冰箱；短時間內會吃完可冷藏，若預計隔幾天才吃，則建議直接冷凍保存。

冰一年的粽子還能吃嗎？

傅鎂枝提醒，冷凍粽子建議存放在零下18度以下，雖然低溫能抑制細菌生長，但冷凍時間太久，仍可能出現風味變差、油脂氧化、米粒乾硬或食材品質下降等情況。若粽子冰太久，即使外觀看起來沒有異常，也不建議輕易食用。

她建議，民眾可先檢查粽子是否有異味、變色、黏滑、包裝破損、結霜嚴重或疑似退冰再冷凍的痕跡；若有任何異常，應直接丟棄，不要因為怕浪費而勉強吃下肚。尤其家中若有老人、小孩、孕婦或免疫力較弱者，更要避免食用存放過久的冷凍粽。

粽子怎麼保存？

傅鎂枝表示，預防粽子變質，可掌握「五要原則」。

要冷藏或冷凍。冷藏溫度應維持在7度以下，冷凍則應維持在零下18度以下，避免細菌滋生。 要加熱徹底。從冰箱取出的粽子，不能只看外表是否溫熱，中心溫度應加熱到75度以上，最好確認粽子內部已經熱透、中心冒出熱氣後再食用。 要生熟分開。冰箱存放粽子時，應避免與生鮮肉品、海鮮直接接觸，防止生食細菌污染熟食。 要洗手。無論是包粽、分切粽子，或重新加熱前後，都應以肥皂徹底清潔雙手，降低手部細菌污染食物的風險。 要注意環境清潔。蒸籠、電鍋、砧板、餐具都應保持乾淨，避免粽子在處理或存放過程中接觸污染源。

電鍋保溫不一定安全 吃多少蒸多少最保險

傅鎂枝也提醒，購買粽子時應留意販售環境。熱粽應存放在高於60度的保溫設備中，冷藏粽則應放在低於7度的冷藏櫃內；若看到粽子長時間擺在室溫環境，建議避免購買。

不少人習慣把粽子放在電鍋保溫，以為這樣就能安心保存，但若保溫溫度未達60度，反而可能落入危險溫度帶，增加細菌繁殖風險。營養師建議，最安全的做法仍是「吃多少、蒸多少」，避免久放、反覆退冰與重複加熱，才能讓端午美食吃得應景，也吃得安心。

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