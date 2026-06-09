粽子暗藏高鉀高磷 腎臟科醫師教你安心過節
(記者廖建智嘉義報導)
端午節還沒到，粽香早已提前開戰！北部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽輪番上桌，但你知道嗎？對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師提醒，傳統粽子不只是熱量炸彈，還是「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險。
「很多人以為粽子只是糯米加配料，但其實對腎臟來說，負擔非常大。」顏正杰醫師表示，一顆傳統肉粽內常含有滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，再加上醬油、沾醬調味，鈉含量驚人。腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦攝取過量，不僅容易口渴、水腫，還可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至導致心律不整與生命危險。
更容易被忽略的是「隱藏版高磷危機」，許多加工配料、蛋黃與滷製食材磷含量超標，長期攝取過量，恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，甚至增加心血管疾病的風險。尤其是透析患者，若未妥善控制，更容易讓身體負擔雪上加霜。
不過，端午節不是不能吃粽子，而是要學會「換個方式聰明吃」。顏正杰醫師建議，一天以一顆粽子為原則，並盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材取代加工配料，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料。同時，可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加甜辣醬、醬油膏等沾醬。
此外，吃粽子時也別忘了搭配一份燙青菜，不但能增加纖維攝取，也有助於消化。透析患者過節時則更要注意每日飲水量與體重控制，避免因節慶飲食導致水分滯留與血壓失控。「很多腎友在節日後回診，才發現體重暴增兩、三公斤。」顏正杰醫師表示，端午節是腎友飲食失控危險期之一，建議民眾不要因為「一年才一次」就放縱大吃，因為對腎臟而言，處理負擔可不是一天兩天就足夠。
醫師也提醒，慢性腎臟病初期症狀不明顯，平時若有高血壓、糖尿病或長期服藥習慣，更應定期檢查腎功能。端午節享受美食之餘，也別忘了替腎臟留一點喘息空間。少一點負擔、多一點健康，才能真正「粽」享佳節、「腎」利過關！
其他人也在看
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
半夜小腿抽筋、頻尿竟「罹腎衰竭第四期」 醫師示警5睡眠症狀
白天拚勁十足，晚上躺在床上卻被身體小毛病折磨得無法入眠？許多民眾常將小腿夜間抽筋、頻尿歸咎於初老症狀或過度疲勞，然而台灣腎臟專科醫師洪永祥示警，這些睡眠期間出現的異狀，極可能是腎臟瘋狂發出的「求救訊號」。
傅子純急性血癌驟世！沈玉琳發病前也有「同症狀」
娛樂中心／李筱舲報導民視當家小生傅子純日前因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲。而先前飽受血癌病痛的沈玉琳，在得知消息後深感悲痛，他呼籲大眾切莫忽略身體發出的警訊，他透露自己在發病前也和傅子純同樣出現「牙齒疼痛」的病症，若輕忽而延誤就醫，恐使病情迅速惡化，甚至危及生命。
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
20歲無感10年後竟洗腎？新型口服藥阻多囊腎惡化
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】在台灣的腎臟科門診中，有一群特殊的患者，他們的腎臟佈滿了大小不一的水泡，這並非單純的組織增生，而是最常見的腎臟遺傳性疾病—自體顯性多囊性腎臟病（Autosomal dominant polycystic kidney disease，ADPKD），俗稱「多囊腎」、「泡泡腎」。長期以來，醫學界對此類病症多採取「支持性療法」，直到近年來新型口服藥物的出現，才讓患者在延緩病程上有了新的治療選擇。 遺傳的「隱形地雷」：PKD基因變異與不可逆的病程 「多囊腎最令人無奈的地方，在於其高度的遺傳性與不可逆性。」義大醫院腎臟科主任級主治醫師張敏育開門見山地指出。ADPKD 主要是由 PKD1 或 PKD2 基因變異引起，屬於自體顯性遺傳。這意味著若父母中有一方患病，子女罹病的機率高達 50%。 根據基因型態的不同，病程進展亦有差異。張敏育醫師解釋，PKD1 變異者的病情通常較重且進展快速，平均在 50 至 55 歲間便可能進入末期腎衰竭；PKD2 變異者則相對較晚，約在 65 至 75 歲進入洗腎。然而，臨床上不乏 30 多歲就必須開始洗腎的極端病例。 「這是一個從出生就
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
工地主任傷勢曝！搜救員下馬太鞍溪「每步耗1分鐘」泥濘中突圍救出他
花蓮山區大雨60歲的鄧姓工地主任昨天（8日）下午遭湍急溪水沖走後失聯，當晚呼救才被發現，直到今天（9日）清晨4時39分將人救出送醫；經救治醫院也對外說明，鄧男全身有擦傷跟挫傷，腦部受到撞擊，有一點腦出血，將安排住院觀察。
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。
9歲童吃「1食物」進ICU 醫揭關鍵原因
生活中心／劉詩婕報導中國近日傳出一起嚴重食物中毒事件，有位9歲男童在食用夜市攤販販售的提拉米蘇後，先後出現腹瀉與發燒症狀，病情隨後急速惡化，最終併發多重嚴重併發症，包括中毒性巨結腸、結腸穿孔、腹膜炎、膿毒血症及急性腎衰竭，緊急送入加護病房搶救，情況一度危急。對此，醫師說明，提拉米蘇屬於冷加工甜點，製作過程通常不需經過高溫烘焙，因此較容易保留原料中的微生物風險，增加食物中毒風險。
黑芝麻、黑豆吃錯恐成毒！中西醫公認最強護腎食物是它們 還能助長壽
中醫認為黑色入腎，也就是「吃黑能補腎」，但對西醫來說，並不是每樣黑色食物食物都對腎臟有幫助，尤其對腎功能已下降或有慢性腎臟病的人來說，錯誤的「補」法反而可能變成「毒」。那麼該吃什麼才能補腎？腎臟科名醫
137分鐘心臟搶救奇蹟 臺北醫院跨團隊救回重症患者
（記者陳志仁／新北報導）68歲徐姓男子長年患有糖尿病、高血壓與高血脂，日前突發劇烈胸痛送抵衛生福利部臺北醫院急 […]
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
不是含糖飲！研究曝「日喝一杯這飲品」增10種癌症風險、還肝硬化
健康資訊普及，含糖飲料的危害為人熟悉，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，有843篇研究證實，每天一杯酒會提高10種癌症風險，且增加肝硬化、慢性肝病、胰臟癌、下呼吸道感染和結核病的發生機率。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
今年首例！民雄婦「5地雷包圍住家」染日本腦炎 昏迷倒地送醫
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內出現今年首例日本腦炎病例！疾管署今（9）日公布該名嘉義縣民雄鄉的60多歲女性，近期無國外旅遊史，具慢性病史，是在6月2日發病，出現發燒、意識不清及昏迷倒地等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前人還在加護病房治療中，至於同住6名家人均無疑似症狀。個案住家附近剛好都有稻田、溝渠、鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。...
很多人都喝過！「蟑螂湯」掀集體共鳴 網紅阿嬤加碼曝：「這樣做」吃起來很香
上週全台各地爆發大雨，其中致理科大校園更爆發讓人頭皮發麻的「蟑螂海」，畫面曝光遭瘋傳，吸引超過200萬次觀看。對此，有網友分享，家中長輩對於蟑螂的印象截然不同，甚至曾經是家家戶戶的「治病良藥」，再次掀起網友熱議。