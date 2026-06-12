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生活中心／綜合報導

端午節就快到了，應景的粽子，根據消保處調查，高達5成2的市售粽子，都漲價了，業者表示，原物料漲不停，尤其肉粽少不了的豬肉，就算大量採購，還是從一斤140元漲到160元，不過，有商家擔心嚇跑老客人，只能自己吸收，不敢漲價。

吸飽滷汁的糯米，濃郁醍醐味，和肥瘦相間的五花肉，一入口，充滿粽葉清香，為了這一味，民眾把攤子團團圍住，搶著要買。業者：「來買粽子請往這邊排隊。」還有商家，排隊人龍橫跨整個店面，可見買氣有多旺，不過，民眾左看右看，都覺得肉粽和去年相比，似乎漲了不少。

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粽子變貴了! 52%市售粽子漲價 業者:原物料漲不停

民眾反映今天肉粽都比往年漲了5到15元

民眾：「我都看了價錢，都比去年漲5到10錢，蛋黃的一顆就要80塊，很嚇人的，小小一顆就要80塊，對啊，還是有買，買少一點。」民眾：「好像貴了15塊吧，還是要吃，沒辦法再貴我都要買一個應景。」民眾：「外面大概一顆大概55，這邊呢這邊75啊。」

仔細看，南門市場的肉粽，幾乎都從70塊漲到75到85，加入臘腸、干貝的更貴，要價110，輝達董事長黃仁勳，喜愛的王記府城，信維市場的四喜肉粽都小漲5塊，根據消保處調查，大約5成2的市售粽子，都漲了，就是因為原物料漲不停。

粽子變貴了! 52%市售粽子漲價 業者:原物料漲不停

端午節逼近，應景肉粽買氣旺（圖／民視新聞）

業者：「肉去年140（一斤）我們買，因為我們批發比較多，所以去年140今年160，臘肉的成本是最高的，臘腸一斤都要480，對我們切一切成本是最高的。」不過，就怕嚇走老客人，不少店家只能自己吸收，不敢漲價。

原文出處：粽子變貴了! 52%市售粽子漲價 業者:原物料漲不停

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