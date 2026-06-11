粽葉是廚餘還是一般垃圾？環保局提供正解 丟錯小心挨罰6000元
粽葉怎麼回收你知道嗎？端午節將至，家家戶戶會吃粽子應景，不過粽子吃完後留下的粽葉該怎麼處理，讓不少民眾傷透腦筋，對此彰化縣環保局提醒，肉粽的粽葉、粽繩屬於一般垃圾，倘若未按規定丟棄，可依法開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
環境部長彭啟明也曾臉書po影片分享，因為粽葉質地堅韌、纖維粗長屬於一般垃圾，不建議回收。
彰化縣環保局曾發文提醒，親友團聚共度端午佳節之際，應景食物應確實分類，以肉粽為例，粽葉、粽繩屬於一般垃圾，不能丟廚餘桶；吃剩的肉粽則為廚餘。
金門縣政府也在臉書專頁分享，粽葉屬於長纖維植物，進入廚餘處理程序時可能造成設備的損壞，因此粽葉、粽繩均當作一般垃圾處理；其他常見的長纖維植物還有甘蔗皮、鳳梨頭、榴槤、椰子殼和竹筍殼等，以及牡蠣殼、貝殼等硬殼類 ，若丟入廚餘桶皆會損壞設備，應妥善分類後再交給清潔隊。金門縣政府另指出，端午節的立蛋活動結束後，煮來吃的蛋殼與掛在門口的艾草則可以作為堆肥廚餘。
不過要注意，雖然粽葉全台22個縣市都是丟一般垃圾就好，但果核、蛋殼各縣市規定不同，舉椰子殼為例，台北市、新北市、高雄市可以進行廚餘回收，但須先對剖再裝袋交給回收車處理；其他多數縣市則歸類為一般垃圾，隨著垃圾車交給清潔人員即可。至於蛋殼，台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、澎湖縣可以丟廚餘回收，其他縣市則請丟一般垃圾。
根據廢棄物清理法第50條，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，須符合中央主管機關的規定；違反規定者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，還可按日連續處罰。
友善提醒，近期氣溫節節升高，天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若未妥善存放，容易腐敗發臭，孳生蚊蠅和病媒，影響居家環境衛生，因此連假期間遇非收運時段，請將垃圾先行妥善打包密封，暫時貯存於家中妥適處所，切勿堆置在住家門前、騎樓或空地上，以防遭受野狗、老鼠等動物翻找撕咬，不僅造成環境髒亂，還可能衍生蚊蟲孳生。
延伸閱讀》魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼、茶葉渣⋯是廚餘還是垃圾？這樣丟才正確！
撰稿：吳怡萱
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