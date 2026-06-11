粽葉飄香傳溫情 圓林食物銀行號召志工端午前夕綁粽送暖

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化員林報導】 端午佳節將至，家家戶戶飄散著粽葉清香，但對部分經濟弱勢家庭而言，一顆應景的肉粽卻可能成為奢侈的願望。為了讓所服務的關懷家庭也能感受節慶的溫暖，圓林食物銀行已連續七年在端午節前夕發起「愛心包粽送暖」活動，號召志工齊聚一堂，以雙手包出滿載祝福的粽子，將愛與關懷送進每個需要的家庭。

▲理事長謝俊德親自炒出香氣四溢的餡料，讓愛心粽更具大師級的美食地位。（圖／記者周厚賢攝）

回溯至七年前，圓林食物銀行在服務過程中發現，不少弱勢家庭平日生活已相當拮据，端午節來臨時，不僅難以準備包粽所需食材，更沒有多餘的經費購買市售粽子。為了讓這些家庭也能在傳統節慶中感受到團圓與幸福，當年便首度發起志工包粽活動，製作數百顆葷、素肉粽，隨著物資一同發送給轄區內的關懷戶。沒想到這份看似簡單的心意，卻獲得廣大迴響，也讓這項充滿人情味的傳統延續至今。活動當天，志工們分工合作，有人清洗粽葉、有人備妥糯米與配料，也有人專注於包粽技巧，將餡料仔細包裹成一顆顆紮實飽滿的肉粽；另一組人員則負責蒸煮工作。儘管正值炎炎夏日，廚房裡高溫難耐，大家仍汗流浹背、忙得不亦樂乎，只為將最好的滋味送到關懷戶手中。

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七年來，圓林食物銀行用一顆顆肉粽串起善的循環，志工們包裹的不只是糯米與餡料，更是一份「有人惦記著你」的安心。。（圖／記者周厚賢攝）

在端午節前夕，圓林食物銀行理事長謝俊德與執行長蔡尚宏邀集志工夥伴共同投入包粽行列。從採購食材、準備配料，到包製、蒸煮，每一道程序都凝聚著眾人的愛心與默契。一顆顆色香味俱全的肉粽，不僅是節慶美食，更承載著社會各界對弱勢家庭的祝福。談起多年來堅持辦理包粽活動的初衷，理事長謝俊德表示，端午包粽原本就是台灣重要的傳統習俗，但對許多關懷戶而言，生活壓力已讓他們無暇顧及節慶儀式感，更難以自行備料包粽。「很多家庭平常開銷就已經很吃緊，不一定有能力買食材自己包，甚至連到外面購買粽子都會有所考量。」謝俊德說，因此他希望透過志工們的巧手，將這份屬於端午節的幸福分享給每一戶需要幫助的家庭，讓他們無論大人或小孩，都能在佳節時刻吃上一顆熱騰騰的肉粽，感受到社會的關愛，也對未來懷抱更多信心與勇氣。

圓林食物銀行連續七年在端午節前夕發起「愛心包粽送暖」活動，號召志工齊聚一堂以雙手包出滿載祝福的粽子。（圖／記者周厚賢攝）

謝俊德表示，這些肉粽將於下週配合物資發放時，一併送至各個關懷家庭，希望大家在享用美味粽子的同時，也能感受到來自志工們濃濃的人情味與社會的溫暖。對受助家庭而言，這份端午禮物不僅溫暖了胃，更溫暖了心，也讓傳統節慶在人與人的互助中，展現最真摯動人的價值。