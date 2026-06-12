粽香傳情、蘋安送暖 霧峰警友攜手佛教慈濟基金會共祝警察節

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端午粽香飄起，也為即將到來的警察節增添一份溫暖祝福。臺中市政府警察局霧峰分局於日前慶祝115年警察節活動，由霧峰警友辦事處主任戴儲賢致贈慰勉券，並由佛教慈濟基金會霧峰、大里區暨中區慈警合心謝美珠師姊等12人致贈蘋果及粽子，以實際行動向平日堅守崗位、守護地方治安與交通安全的警察同仁表達感謝與關懷。

活動現場氣氛溫馨，禮券承載著警友辦事處對員警同仁辛勞付出的肯定；一顆顆紅潤蘋果，象徵「平安」與「圓滿」，祝福員警在繁重勤務中皆能出入平安、身心安康；一串串應景粽子，則飄散濃濃端午節味，也寓意「包中平安、粽情守護」，感謝同仁不分晝夜投入治安維護、交通疏導、犯罪預防及為民服務工作。

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霧峰分局分局長陳啓明表示，警察工作全年無休，尤其節慶期間，員警同仁仍堅守崗位、守護民眾平安的重要時刻。此次霧峰警友辦事處及慈濟功德會中區慈警會於警察節前夕到訪送暖，不僅讓員警同仁感受到滿滿的溫暖與支持，也為忙碌勤務注入鼓舞力量，充分展現警民同心、攜手守護地方安全的深厚情誼。

活動最後，由霧峰警友辦事處主任戴儲賢、慈濟功德會中區慈警會謝美珠師姐等12人及霧峰分局同仁於分局大門前合影留念，在警察節與端午佳節雙重祝福中，留下溫馨而有意義的畫面，也提前向所有警察同仁獻上最誠摯的敬意與祝福。

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