粽香傳愛不停歇 台電基隆區處關懷獨居長輩度佳節

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《圖說》台電基隆區處長陳据湖〈前排左一〉今日親自率領同仁前往轄區內多位弱勢長者家中訪視，逐一送上端午關懷禮品。〈台電基隆區處提供〉

【記者葉柏成／基隆報導】台電公司基隆區處於端午佳節將至，粽香四溢之際，也為社會注入更多溫暖與關懷。處長陳据湖今〈11〉日親自率領同仁前往轄區內多位弱勢長者家中訪視，逐一送上端午關懷禮品。除了致贈應景物資外，同仁們也與長輩親切話家常，關心日常生活及身體狀況，透過面對面的交流與實際走訪，讓長者感受到節慶的溫暖氛圍。

陳据湖表示，關懷獨居及弱勢長者列為台電公司年度重點公益工作。今年再度攜手華山基金會，共同響應「愛老人 端午動起來」公益活動，準備近百份肉粽、孝親槌及艾草枕等端午關懷物資，希望在佳節前夕將祝福送到長者手中，讓他們感受到社會各界的溫情陪伴。

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《圖說》台電基隆區處同仁前往轄區內多位弱勢長者家中訪視，逐一送上端午關懷禮品。〈台電基隆區處提供〉

他說，今年特別結合華山基金會的在地服務能量，將實用且具節慶意義的物資送至長者家中，不僅希望減輕生活負擔，更期待藉由陪伴與問候，讓長輩感受到社會並未遺忘他們。未來台電基隆區處也將持續秉持企業社會責任精神，攜手公益團體關懷地方，以實際行動傳遞愛與溫暖，讓善的力量在社會持續循環。

陳据湖今日親自率領同仁前往轄區內多位弱勢長者家中訪視，逐一送上端午關懷禮品。除了致贈應景物資外，同仁們也與長輩親切話家常，關心日常生活及身體狀況，透過面對面的交流與實際走訪，讓長者感受到節慶的溫暖氛圍。

《圖說》台電基隆區處同仁前往轄區內多位弱勢長者家中訪視，逐一送上端午關懷禮品。〈台電基隆區處提供〉

收到關懷物資的長輩們臉上洋溢著笑容，對於台電與華山基金會長年不間斷的關懷表達感謝。有長者表示，平日子女不在身邊，逢年過節最期待有人前來探望，一句問候、一份心意，都讓人倍感窩心。

陳据湖表示，端午節是家人團聚的重要節日，但社會上仍有不少獨居及弱勢長輩缺乏家人陪伴，需要更多關懷與支持。台電基隆區處深耕地方多年，除肩負穩定供電使命外，也積極投入公益服務，希望透過實際行動回饋社會。多年來持續透過捐款、物資募集及志工服務等方式，支持各類社福機構推動關懷工作，協助弱勢族群獲得更完善照顧。