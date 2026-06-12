粽香傳愛迎端午 善悅協會助街友暖心過節

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仕招社會福利慈善事業基金會主任周哲仁（中）送上慰問金與新北社會局長李美珍（左一）一起發放。（圖：新北社會局提供）

▲仕招社會福利慈善事業基金會主任周哲仁（中）送上慰問金與新北社會局長李美珍（左一）一起發放。（圖：新北社會局提供）

端午佳節將至，新北市善悅關懷協會在板橋區國光公園市民活動中心舉辦街友關懷，準備三百份慰問物資，包含便當與志工親手包的肉粽，與仕招社會福利慈善事業基金會共同致贈每人五百元慰問金，清海無上師世界會提供衣物，三重社福中心志工隊替街友義剪。

新北社會局長李美珍及板橋區長陳奇正親臨現場獻上祝福。李美珍指出，新北積極建構完整街友服務網絡，鼓勵街友向外展服務中心尋求協助，依需求連結關懷訪視、職業重建等多元服務。她感謝善悅關懷協會、仕招基金會及清海無上師世界會多年來持續投入，活動不僅傳遞節慶溫暖，更透過跨單位合作，讓街友接觸就業、就醫等資源，陪伴重建穩定生活。

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善悅關懷協會主任黃梅英表示，協會長期關懷街友，今年持續邀請法律扶助基金會、就業服務處及衛福部臺北醫院等單位，提供法律諮詢、就業與職訓資訊及健康醫療服務，期盼協助街友維持健康，並逐步重返職場、自立生活。

街友阿明分享，自己在街頭生活一段時間，平時仰賴外展服務中心維持基本生活，此次讓他感受到久違的節慶氛圍與社會支持，願意思考未來方向，重新找工作回歸正常生活。