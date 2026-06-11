粽香傳愛迎端午 板橋發送萬顆愛心粽暖弱勢

[Newtalk新聞] 今(11)日上午5時30分，基隆港西20碼頭危險品貨櫃儲區，發生化學品貨櫃異常洩漏事件。對此，台灣港務公司指出，此次洩漏貨櫃內容物為氯磺酸，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠處實施隔離管制，並通知貨主前來處置，現場無人員受困或傷亡。 台灣港務股份有限公司指出，基隆港務分公司於今日上午5時30分接獲通報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，發生化學品貨櫃異常洩漏，隨即通報港務公司、港警、港消，及環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即要求中國貨櫃公司通知貨主到場處理，現場已完成事故區域封鎖管制。 經現場勘查，此次洩漏貨櫃內容物為聯合國編號UN1754(Class 8，腐蝕性物質)之氯磺酸(chlorosulfonic acid)。由於該物質具有腐蝕性，現場由中國貨櫃公司將貨櫃吊離原區域，移至空曠處實施隔離；同時由港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用偵檢設備進行監測及指導應變，並劃定上下風處警戒區域，並疏散下風處人員，以保護作業安全、降低事故危害。 另外，經查本案貨主為台灣中華化學工業股份有限

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