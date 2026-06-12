粽香有愛 左鎮噶居寺邀弱勢社福團體聚餐

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左鎮噶瑪噶居寺與蔣揚慈善基金會邀六大社福團體聚餐。（噶居寺提供）

（另開新視窗）

記者黃文記、王勗∕台南報導

端午節將屆，左鎮噶瑪噶居寺與蔣揚慈善基金會等單位關懷弱勢團體，十二日中午在北區極鮮火鍋店辦理「粽香有愛─端午關懷聚餐」活動，邀請轄內六大社福團體成員約二百四十一人享用美食，每人並發放二千元的福田金；左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切也到場送祝福，期盼佛祖之愛陪伴同行，為生命點希望之燈。

蔣揚與噶瑪寺於端午前夕邀弱勢朋友歡慶佳節活動已有數十年歷史，最早是從照顧街頭孤單街友做起，喚起社會重視後將重心移到更需要幫助的對象，近十年陸續邀請各障別弱勢社福團體加入，藉由豐盛熱食與福田金為弱勢朋友帶來溫暖與希望，暫時放下生活中的苦難，也讓各團體成員相互交流打氣，累積面對未來的勇氣。

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今年端午餐敘邀請社團法人台南市聲暉協進會聽障朋友，社團法人台南市脊髓損傷者協會、社團法人台南市腦性痲痺之友協會、社團法人台南市慈光身障協會、台南市復健青年勵進會肢障朋友，以及社團法人台南市佑明視障協進會視障朋友，加上伴陪者總計約二百四十一人出席，開心地選用及品嘗喜愛的美食，度過輕鬆小週末。

洛本天津仁波切表示，近年天災頻繁，國際情勢也不平靜，消費物價上漲，加上企業裁員、減薪等，直接影響底層經濟，工作不好找，貧富差距越來越大，弱勢者處境更弱勢，令人憂心；端午關懷聚餐不僅是提供一頓餐食，更重要的是給予一份希望。