「粽」藝大集合 端午連假台中看表演、逛市集、玩手作

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「粽」藝大集合，端午連假，台中文化局安排各式活動，邀民眾看表演、逛市集、玩手作。（圖：中市府提供）

端午連假到來，台中市政府文化局規劃豐富多元的藝文活動，結合表演藝術、節慶體驗、親子互動、手作課程、市集及閱讀推廣，6月13日起，在文化中心、纖維工藝博物館及各圖書館熱鬧登場，邀請民眾走進文化場館，從馬戲展演、龍舟競賽到香包製作、音樂會及端午主題閱讀活動，感受傳統節慶文化與藝文生活魅力。

文化局說，屯區藝文中心規劃「粽藝屯區響端午」系列活動，6月13日下午3時於戶外露天劇場登場，邀請「艸創心演擊樂場」以生活器具結合打擊樂帶來創意節奏演出、「天馬戲創作劇團」則以魔術、呼拉圈及晃管等精彩內容打造充滿童趣的馬戲親子劇；現場亦規劃「端午習俗故事展」及趣味遊戲「粽藝推推樂」，挑戰成功可獲限量福氣粽吊飾，活動後填寫問卷還可兌換保溫袋。6月28日則安排「大鵬老師說故事」，帶領親子認識端午節由來與傳統習俗。

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葫蘆墩文化中心6月13日下午4時30分推出街藝展演，由表演者結合足球技巧與音樂節奏展現精采演出，並由空中蜘蛛人柯重賢帶來「平衡之間」低空走繩秀及兒童體驗活動。端午節當天6月19日則舉辦端午闖關活動，結合龍舟、粽子、白蛇傳及端午民俗文化設計互動遊戲，還有拉龍舟及扭扭車競賽，讓大小朋友一起感受節慶歡樂氛圍。

文化局表示，港區藝術中心與清水眷村文化園區攜手辦理「村癒．暢夏午時」系列活動，以端午文化結合療癒慢生活為主題。6月14日舉辦「虎仔香—傳統香包手作」體驗，帶領民眾認識香包文化；6月20日則由微笑唸歌團帶來「五月節聽唸歌」演出，以說唱藝術重現屈原、白蛇傳及曹娥等端午傳說故事。

另也同步規劃製香與艾草手作課程，結合傳統節慶智慧與生活療癒體驗，並邀請Holiday樂團、云兮水月箏樂團、吳道恩及吳承翰等帶來音樂與表演活動。活動期間還有「清眷蒔集」主題市集，集結文創手作、特色美食及生活選物，打造充滿藝文氣息的端午聚落。

此外，台中市纖維工藝博物館6月14日下午推出「新纖玩藝－包粽零錢包」課程，帶領民眾運用棉線製作立體粽子造型零錢包，兼具節慶趣味與實用功能。台中市立圖書館6月1日至27日辦理「粽情書香‧閱享仲夏」系列活動，內容包含仲夏養生講座、漢方防蚊香包、創意龍舟DIY及台語繪本說故事等，透過閱讀與文化體驗，陪伴民眾感受端午節氣的智慧與祝福。

文化局提醒，6月19日至21日端午連假期間，各藝文場館開館時間及詳細活動資訊，可上文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw/3295158/post )及各館舍官網查詢。（寇世菁報導）

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