精品仿冒工廠侵權市值逾3000萬 刑事局逮4人送辦

（中央社記者蘇木春台中16日電）塗姓男子前往中國採購仿冒精品包，學習仿品工廠相關技術，在台設工廠販售仿品牟利；經刑事局循線查獲，查扣侵權市值逾新台幣3000萬元仿冒品，日前警詢後將塗男等4人送辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天表示，警方接獲商標權利人提出檢舉指出，於臉書（Facebook）等社群中，發現有群組除分享鑑別名牌包款正仿品知識，且以「手工製作與正品完全相同」話術及「市價1折」價格作為招攬的買家，疑涉嫌製造仿冒名牌包販售。

案經專案小組擴大偵辦，確認犯罪集團進貨及倉儲場所，於民國113年11月間，前往新北市土城區的改造精品仿冒工廠查緝，查獲28歲塗姓男子等4人，並查扣仿冒HERMES、CHANEL等精品包款90餘件，及改造加工工具等證物。

警方查出，塗姓主嫌除在中國採購仿冒包款，並曾多次前往仿品工廠學習維修技術，且於工廠客製化訂製商品時，參與選配皮材及核對版型等製作過程；本案查扣精品包款所使用原料、工法及防偽技術，與原廠高度相似，需使用原廠儀器才能辨識。

另外，塗男等4人並針對精品稀缺款式，或皮質可依買家需求客製化訂製，特殊皮質訂製成品價格甚至高達數十萬元，經權利人估算侵權市值逾3000萬元。

經警方與權利人等單位共同完成仿冒品相關鑑定，於本月蒐證完備後，將塗男等4人依違反商標法、著作權法及刑法偽造文書罪嫌，移送台灣新北地方檢察署偵辦。（編輯：吳素柔）1141216