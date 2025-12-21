精品入門18K白金項鍊推薦15選！卡地亞、寶格麗、Tiffany一篇整理
在珠寶世界裡，18K白金項鍊的魅力向來經得起時間考驗。它比黃金更低調，比銀飾更細緻，光澤冷冽卻柔和，是許多人購入第一件精品珠寶時的首選。白金能自然貼合各種穿搭，無論是極簡白襯衫、淡色針織衫，或是晚宴上的黑色小洋裝，都能讓佩戴者的鎖骨線條在光影下悄悄亮起。本篇，編輯嚴選15款精品品牌的入門級白金項鍊，每一款都以不同語彙述說屬於自己的故事。如果你正準備購入人生中第一條精品白金項鍊，這份清單，就是最理想的開始。
精品18K白金項鍊推薦1：Cartier
Cartier 的 Love 系列自1970年代問世以來，一直是愛與承諾的代名詞，而這款以兩枚 Love 圓環相扣而成的18K白金吊墜，更像是一段關係的縮影。標誌性的螺絲紋象徵兩人之間牢不可破的連結；圓潤線條則展現卡地亞一貫的優雅克制。它沒有高調的光芒，卻擁有穿越日常的耐看度——搭配襯衫時是氣質的點綴，配上禮服又能自然融入光線，彷彿一種陪伴感在胸口靜靜呼吸。Love 項鍊真正迷人之處，在於它不只是配件，而是一份可被「佩戴」的態度：純粹、堅定、且願意長久存在。（價格 NTD 93,500）
精品18K白金項鍊推薦2：Bvlgari
寶格麗的 B.zero1 系列是對羅馬「永恆之城」精神的當代詮釋。這款18K白金迷你吊墜，以螺旋造型展現動能與建築之美，彷彿微縮的競技場在胸前悄悄旋轉。線條簡潔、比例俐落，像是把義式美學的靈魂濃縮成一個雕塑：大膽、現代，卻仍保有古典底蘊。B.zero1 最大的魅力，在於它象徵突破框架的勇氣——不過度甜美，也不過度強勢，恰好是一位都會女性在轉折時刻佩戴的護身符。每一次光線掠過，都都像提醒你，前進是唯一的方向。（價格 NTD 77,300）
精品18K白金項鍊推薦3：Chanel
若說 Chanel 的靈魂是「以簡馭繁」，那 Coco Crush 系列便是這句話最具體的珠寶版本。源自1955年2.55包的菱格紋圖騰，被轉化為項鍊上細緻的刻紋切線，而小型18K白金吊墜恰如其分地呈現品牌那種「看似不費力、卻處處用心」的氣質。圓角方形、扇形飾邊、柔潤弧面……每一筆都像是在描繪香奈兒女士對自由的堅持。佩戴 Coco Crush 的感覺，就像穿上一件合身剪裁的黑外套：乾淨、俐落、不強求吸睛，但就是能讓你站在鏡子前多看自己兩眼——因為那是屬於你的「剛剛好」。（價格 NTD 99,000）
精品18K白金項鍊推薦4：Van Cleef & Arpels
Frivole 系列宛如一朵被春光親吻的花，輕盈到彷彿會隨呼吸微微擺動。梵克雅寶以鍍銠18K白金打造鏡面花瓣，再於中央鑲上一顆明亮鑽石，讓光線在胸前形成一個精緻的小漩渦。花瓣為心形設計，卻不落俗氣；鏡面拋光讓整體像一朵被露水剛打亮的花。Frivole 的美，在於它既浪漫又克制——不是少女的甜，而是成熟後仍願意保有的那份柔軟。如果你偏好多層次項鍊，它也能成為疊戴中的一束微光，輕巧卻不可忽視。（價格 NTD 72,500）
精品18K白金項鍊推薦5：Louis Vuitton
LV Initials 是時尚界最具力量的符號之一，而 Idylle Blossom 系列則把這份精神轉化為柔和、簡潔的日常珠寶。18K白金的 LV 字母線條俐落，旁邊點綴一顆約0.03克拉的鑽石，如同在個性之間加入一抹溫度，使整體不至於過度中性。佩戴起來有種自由而率性的氣息，像是踏入新城市時的第一步，輕盈但充滿期待。這條項鍊特別適合擁有自己節奏的女生，她們善於在生活中創造小歡樂，而 LV 這顆小鑽，就像她們胸前的亮點訊號。（價格 NTD 85,500）
精品18K白金項鍊推薦6：Dior
Rose des Vents 系列是 Dior 的幸運詩篇。由 Victoire de Castellane 所設計的八芒星羅盤，象徵迪奧先生對命運與方向的執著，而珍珠母貝與鑽石的雙面旋轉設計，彷彿一枚掌心大小的風向儀，把柔光與冒險精神揉成一體。18K白金搭配圓珠邊框，細節精緻到像是古董羅盤的微縮版本。當吊墜在鎖骨間轉動時，你會感受到一種「目的地未定，但旅程會很美」的力量——那是 Dior 特有的浪漫。非常適合擁有旅行靈魂、或正在尋找人生下一段方向的人。（價格 NTD 90,000）
精品18K白金項鍊推薦7：Chaumet
Chaumet 對「連結」的詮釋，總是帶著巴黎式的細膩與情感厚度。Jeux de Liens 採用交叉造型，象徵兩條生命軌跡在某個瞬間交會、扣合，再一起向前。白金與珍珠母貝的光澤相互映照，中央鑽石像是故事裡最初的那句「我願意」。這款吊墜的氣質溫柔卻堅定，適合用來慶祝人生的重要片刻——也許是升職、新關係、重新開始的人生頁面。它不張揚，但佩戴者心裡會知道：這份連結，是屬於你的幸運象徵。（價格 NTD 57,100）
精品18K白金項鍊推薦8：Boucheron
Quatre 系列以寶詩龍四大工藝語彙聞名，而這款 Quatre Grosgrain 項鍊則選擇把舞台留給最具家族象徵性的「羅緞紋」。118K白金吊墜以極細緻的刻紋模擬布料的立體觸感，光影在紋理間游走，讓本來簡約的線條呈現出近乎布質般的柔軟錯覺。佩戴在頸間，它就像一條極簡的銀色緞帶輕落鎖骨，沒有鑽石、沒有裝飾，卻因工藝本身而格外耐看。Grosgrain 特別適合偏愛極簡、都市感穿搭的人，它像是一行乾淨俐落的句子，讓整體造型瞬間變得完整、有調性。（價格 NTD 70,000）
精品18K白金項鍊推薦9：Chopard
Chopard 的 My Happy Hearts 系列以「心」為語言，卻不落入甜美窠臼。透明的心形外框裡，一顆會自由滑動的鑽石像小宇宙般在胸前閃爍，那種靈動感，是 Chopard 最標誌性的浪漫。18K白金讓整體氣質更俐落、耐看，可單獨佩戴，也能與其他鍊條疊戴，營造層次。這款項鍊的氛圍，是那種「對生活保持柔軟、對自己保持善意」的感覺——就像每天都給自己一顆小小的快樂之心。適合想要擁有第一件能陪伴日常的精品珠寶的人。（價格 NTD 73,000）
精品18K白金項鍊推薦10：Piaget
Piaget 的 Possession 系列向來象徵「旋轉中的幸運」。18K白金表面以 Decor Palace 宮廷式雕刻處理，呈現宛如陽光碎片般的細緻質感，中央鑲上一顆明亮式切割鑽石，讓吊墜在光線下像微型光環般明亮。它的美是安靜的，但靠近時會令人驚艷——像是一位看似低調、實則氣場強大的女性。這條項鍊最迷人的地方在於它象徵「轉動，便能改變」的力量，非常適合作為人生新篇章的祝福或禮物。（價格 NTD 97,000）
精品18K白金項鍊推薦11：Tiffany & Co.
Tiffany T 系列向來象徵紐約的直率與能量，而 T Smile 更是在嚴謹線條中藏入一抹柔和的情緒。這款18K白金小號項鍊由一條流暢的微笑弧線構成，鑲嵌約0.03克拉鑽石，使光芒像落在嘴角的亮點般自然。它的魅力不在於張揚，而是那種「有一點亮、但剛剛好」的優雅。微笑曲線搭配細緻鍊條，讓整體散發如同紐約街角般的輕鬆節奏——忙碌卻充滿希望。T 字作為品牌符碼，也寓意著方向、選擇與可能性，非常適合正走在新階段、給自己一份鼓勵的佩戴者。它是日常造型裡最容易融入的一抹光，毫不費力卻能讓氣質瞬間提升。（價格約 NTD 71,900）
精品18K白金項鍊推薦12：Fred
Force 10 系列的精神，來自大海的張力與航海文化的堅定。這款18K白金小型鑽石項鍊，以纜繩扣環為靈感，象徵勇氣、力量與自由。鑲嵌的14顆明亮式切割鑽石，像是在金屬線條中撒上一層海面反光，細緻卻充滿能量。佩戴它，彷彿是在胸前扣上一枚象徵「我準備好前進」的徽章，低調、有個性。它柔中帶剛的造型也極具現代感，適合喜歡簡潔卻帶點態度的都會女性。無論搭配襯衫、洋裝或運動外套，都能展現屬於 Fred 的運動優雅。（價格店洽）
精品18K白金項鍊推薦13：Mikimoto
說到珍珠，Mikimoto 是無可取代的名字。Day & Night 項鍊以18K白金托起一顆約7.75毫米的日本 Akoya 阿古屋珍珠，珠身帶著如晨光般的柔和光澤，搭配約0.06克拉的鑽石，彷彿月光在夜裡落下的一束亮點。這組設計以細膩的弧線勾勒珍珠的圓潤，氣質溫柔卻不脆弱，更像是經過時間打磨後的成熟光芒。Mikimoto 嚴格的珍珠評價標準，使每一顆獲選的珍珠都擁有幾近完美的光輝，而這也讓這款項鍊成為日常與正式場合都能佩戴的經典之作。它安靜、含蓄、卻擁有令人無法忽視的魅力，像是會在胸前陪伴你呼吸的那種輕柔存在。（價格 NTD 76,000）
精品18K白金項鍊推薦14：TASAKI
TASAKI 的 chants 系列有種雕塑般的節奏感，線條輕盈卻極具力量。這款18K白金項鍊以抽象花卉輪廓呈現流動線條，中間安置一顆雅緻的 Akoya 阿古屋珍珠，使造型彷彿在胸前盛開。珍珠的光暈柔和，與白金的冷調光澤交織成一種「柔中帶剛」的美學語言。它不是甜美的花朵，而更像成熟女性對優雅的個人詮釋——柔軟，但絕不隨風搖擺。無論搭配針織衫、襯衫或正式禮服，都能為造型加入靜謐卻亮眼的一筆。它的設計既具當代感，又保有珠寶的雋永質地，是珍珠愛好者衣櫃裡必備的一款白金項鍊。（價格約 NTD 61,700）
精品18K白金項鍊推薦15：Qeelin
Qeelin 的 Wulu 系列以象徵幸運與能量的葫蘆為核心，而 WuluWulu 則將三顆小葫蘆串連在一起，像是一段「好運接力」的寓意。這款18K白金小型款項鍊，由左右兩顆光面葫蘆襯托中央鑲滿鑽石的主葫蘆，使整體既俏皮又精緻。線條柔和、比例輕巧，佩戴起來像是在胸前放上一個低調的護身符，帶著東方符號的現代詮釋。它既可以單獨佩戴，展現簡約氣質；也能作為疊戴的亮點，讓造型更具靈動節奏。（價格 NTD 47,500）
Source: 各品牌
