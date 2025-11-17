精品加身欠餐費？ 台網美遭外媒稱「想用其他方式」付帳

女子多次在知名高檔餐廳消費，卻被多名店家控訴吃上霸王餐。（圖／翻攝自當事人IG）





美國紐約警方近日逮捕了一名台灣女子，原因是多次在知名高檔餐廳消費，卻被多名店家控訴吃上霸王餐。根據報導指出，這名台灣女子自稱是網紅在拍攝美食，因為付不出餐費，結果遭到警方逮捕5次。

這位外型亮麗，身材高挑的亞裔女子，看起來相當時髦，卻在紐約高檔餐廳吃飯不付錢，而多次遭到警方逮捕。彼得魯格牛排館經理科斯塔：「她進來時打扮得相當得體，穿著很漂亮，一人入座。」

美國紐約知名的米其林一星彼得魯格牛排館餐廳，每天上千名顧客慕名而來，這位女客人讓經理忘不了，有一次在座位上一待就是6個小時。彼得魯格牛排館經理科斯塔：「她還在點餐拍照。」

最後餐廳送上帳單，沒想到她居然拒絕付錢。彼得魯格牛排館經理科斯塔：「我記得至少超過200美元，我說我要叫警察，她說好叫警察吧。她一點也不吝嗇，她只是說好。」

經理口中令人難忘的女子，就是這名來自台灣的網紅，畢業於台灣某大學，從事設計工作，經常在社群平台發出名牌包包，還身穿精品服飾以及各種豪華美食照片，而受害店家不只一家。

威廉斯堡餐廳員工桑納布里亞：「她非常的瘦，然後點了很多海鮮大餐。」

多次吃霸王餐，拒付餐費，前前後後遭到警方逮捕了5次，甚至曾提出要用「特別服務」抵銷餐費。彼得魯格牛排館經理科斯塔：「她衣著得體，看起來很有錢。」

如今紐約多家餐廳互相警告，提醒業者提高警覺，這名台灣女子可能會穿著名牌、盛裝打扮登場，但絕對不要被外表給騙了，因為她已經惡名在外。

