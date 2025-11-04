精品大亨渣人夫1／公然外遇妻為小孩隱忍 洪惇學帶小三回家同居當專職保母

洪惇學（左1）與妻子育有3名子女，還與小三及小四生下1子、1女。（翻攝洪惇學臉書）

台北士林地方法院七月底針對一起侵害配偶權官司做出宣判，法官認定，被告人夫洪惇學偷吃女員工、生下一女，二人還在公開場合出雙入對，嚴重侵害洪妻的配偶權，因此判洪、女員工須連帶賠償洪妻200萬元。

本刊調查，官司敗訴的洪惇學大有來頭，他是惇聚國際公司的執行長、知名精品代理商，手握世界最大精品集團LVMH旗下三個品牌的台灣代理權，還跨足時裝、珠寶、甜點等領域，公司員工超過200人，經常接受媒體採訪。

知情人士Ａ先生告訴本刊，其實這是洪惇學第二次高調外遇，第一次洪妻為了家庭隱忍，沒想到洪竟然食髓知味，繼續亂搞，判賠200萬元，算是便宜他了！

廣告 廣告

洪惇學是KENZO（圖）等多個精品品牌的代理商，員工超過200人。（翻攝洪惇學臉書）

Ａ先生表示，今年44歲的洪惇學11年前與妻子結婚，陸續生下3名子女，婚後第5年，洪就與陳姓小三外遇，還生下一個兒子。洪妻得知後十分氣憤，但為了子女，她選擇原諒丈夫，因洪惇學要求，且陳姓小三個性乖巧，洪妻甚至答應讓陳女母子搬進家中，同住一個屋簷下，並由陳女負責照顧自己兒子在內的4名小孩，成了洪家的專職保母，但洪卻不滿足，又跟公司一名黃姓女員工搞不倫。

洪惇學（右）舉辦聯名商品發表活動，藝人王陽明（左）出席站台。（翻攝洪惇學臉書）

Ａ先生指出，洪惇學4年前與小四黃女外遇，黃女學歷不高，但工作能力強，應對得宜，表現比同年齡同事出色，加上外型亮眼，很快吸引到洪的目光。雖然洪妻也在公司上班，但洪完全不給老婆面子，與小四談起辦公室戀情，二人還經常一同出席公開場合，讓擔任經理職的洪妻臉上無光。

更多鏡週刊報導

精品大亨渣人夫2／要原配幫小四做月子待產 他高調出軌超渣理由曝光

「一個月休兩次一人一次」 士官偷吃肖想擁二妻渣話連篇