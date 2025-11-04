精品大亨渣人夫2／要原配幫小四做月子待產 他高調出軌超渣理由曝光

洪惇學（中）跟小四黃女談起辦公室戀情，甚至引以為傲，讓洪妻無法接受。（翻攝洪惇學臉書）

精品代理商洪惇學，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，沒想到洪4年前又偷吃黃姓女員工。雖然如此，洪妻為了家庭和諧，依舊選擇隱忍，未向丈夫表達不滿，直到前年3月，洪妻查看戶口名簿，赫然發現黃女已為丈夫生下一女，丈夫還瞞著她收養私生女，洪惇學與黃女也高調放閃，出席各種聚會、活動。不堪同事們在背後指指點點，這次洪妻忍無可忍，崩潰提告。

雖然證據確鑿，洪惇學在法庭上卻不認錯，強調他跟太太的婚姻關係早已名存實亡，是為了子女才會同住，甚至以「太太曾認領他與陳女生的兒子、同意陳女在家裡專職照顧四名子女」為由，主張他與太太互不干涉對方交友。此外，洪也認為，他與黃女交往時的大小事，4年前就一五一十交代清楚，太太知情，也願意接受。

洪惇學在台灣精品界知名度很高，頗有影響力。（翻攝洪惇學臉書）

「黃姓小四實在是太囂張，洪妻為了守住孩子的繼承權，只好硬起來！」Ａ先生透露，洪妻為了孩子長年忍氣吞聲，強顏歡笑與黃女一同出席公開場合、餐會及家庭旅遊，沒想到洪惇學卻得寸進尺，小四懷孕期間，竟然要求太太幫小四安排月嫂、讓小四安心待產，完全不顧夫妻之情，讓洪妻心灰意冷。

不過，洪惇學卻辯稱，太太協助黃女處理待產事項，表示對他跟女員工交往寛容接納，也願意維持婚姻生活，明顯原諒他的出軌行為，因此不能主張他與黃女侵害配偶權。

洪惇學創立惇聚國際公司，手握多個精品品牌的台灣代理權。（翻攝洪惇學臉書）

針對雙方的主張，法官審理之後認為，洪妻先允許丈夫與小三外遇生子，之後又允許丈夫以相同模式與小四外遇生女，可見洪妻顧念夫妻之情，不願意跟丈夫撕破臉；反觀小四明知洪惇學已婚，仍然與他私通生女，產後還高調與洪出席公開活動，甚至引以為傲，對洪妻很不尊重，讓洪妻必須忍受周邊親友、同事的異樣眼光，嚴重侵害洪妻的配偶權，因此判洪及黃女賠償洪妻200萬元。

