精品大亨渣人夫2／要原配幫小四做月子待產 他高調出軌超渣理由曝光
精品代理商洪惇學，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，沒想到洪4年前又偷吃黃姓女員工。雖然如此，洪妻為了家庭和諧，依舊選擇隱忍，未向丈夫表達不滿，直到前年3月，洪妻查看戶口名簿，赫然發現黃女已為丈夫生下一女，丈夫還瞞著她收養私生女，洪惇學與黃女也高調放閃，出席各種聚會、活動。不堪同事們在背後指指點點，這次洪妻忍無可忍，崩潰提告。
雖然證據確鑿，洪惇學在法庭上卻不認錯，強調他跟太太的婚姻關係早已名存實亡，是為了子女才會同住，甚至以「太太曾認領他與陳女生的兒子、同意陳女在家裡專職照顧四名子女」為由，主張他與太太互不干涉對方交友。此外，洪也認為，他與黃女交往時的大小事，4年前就一五一十交代清楚，太太知情，也願意接受。
「黃姓小四實在是太囂張，洪妻為了守住孩子的繼承權，只好硬起來！」Ａ先生透露，洪妻為了孩子長年忍氣吞聲，強顏歡笑與黃女一同出席公開場合、餐會及家庭旅遊，沒想到洪惇學卻得寸進尺，小四懷孕期間，竟然要求太太幫小四安排月嫂、讓小四安心待產，完全不顧夫妻之情，讓洪妻心灰意冷。
不過，洪惇學卻辯稱，太太協助黃女處理待產事項，表示對他跟女員工交往寛容接納，也願意維持婚姻生活，明顯原諒他的出軌行為，因此不能主張他與黃女侵害配偶權。
針對雙方的主張，法官審理之後認為，洪妻先允許丈夫與小三外遇生子，之後又允許丈夫以相同模式與小四外遇生女，可見洪妻顧念夫妻之情，不願意跟丈夫撕破臉；反觀小四明知洪惇學已婚，仍然與他私通生女，產後還高調與洪出席公開活動，甚至引以為傲，對洪妻很不尊重，讓洪妻必須忍受周邊親友、同事的異樣眼光，嚴重侵害洪妻的配偶權，因此判洪及黃女賠償洪妻200萬元。
更多鏡週刊報導
「一個月休兩次一人一次」 士官偷吃肖想擁二妻渣話連篇
精品大亨渣人夫／小三迎進門再偷吃小四 精品大咖洪惇學爆高調出軌
其他人也在看
超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力。中天新聞網 ・ 11 小時前
「爸」氣不再？超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣超過四成爸爸出現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來自經濟負擔與育兒壓力。傳統「男人要堅強」的觀念，使許多父親選擇隱忍情緒、忽略心理健康，導致憂鬱症未被發現。研究指出，父親憂鬱不僅影響自身情緒與生活品質，也可能對孩子的情緒發展與行為造成長期負面影響。專家呼籲，應建立父親心理健康篩檢與支持系統，推動友善家庭職場政策，破除男性就醫與表達情緒的禁忌，讓父親能被理解與支持，家庭健康才更完整。根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力；而今年受到美國對等關稅政策影響，更有高達23%的爸爸表示其工作、收入或投資受到明顯衝擊。父親的憂鬱，社會卻常選擇忽略傳統印象中，男性應堅強、抗壓，是「家庭支柱」。然而，這樣的社會期待反而讓許多父親選擇隱忍情緒，不主動尋求協助。一旦長期處於高壓狀態，又缺乏適當紓壓與支持，憂鬱症便悄然上身。董氏基金會引用《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive MedKingNet 國家網路醫藥 ・ 17 小時前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 3 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 18 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 23 小時前