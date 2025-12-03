精品客群改出國血拚，微風廣場前三季虧損逾6千萬！廖曉喬推小眾＋體驗雙策略，重押年輕客能扳回一城？
當精品客群紛紛出國血拼，台灣百貨業該如何應對？微風集團給出的答案是：年輕化、多元化、體驗化。
從引進全新品牌、舉辦沉浸式光影展，微風正力拚年輕化。
耶誕將近，各大百貨紛紛換上節慶新裝，位於「國門級交通樞紐」的微風台北車站，以22米高、6萬顆燈泡點亮的耶誕樹展現氣勢。布局耶誕檔期，這家國內精品百貨要角積極搶攻商機，多個新櫃開幕加上秋冬迎來國際精品推出高級訂製珠寶、皮草等展覽有望刺激消費，微風集團策略長廖曉喬更喊出：「要拚爆炸性的業績成長！」
光是今年下半年，微風信義與微風南山共迎來至少27個新櫃或改裝櫃，包括韓星喜愛的潮牌「COVERNAT」、彩妝保養品牌「嬌蘭」全球首間香氛色彩概念店、宴席品牌「心潮仙宮」、義大利奢華成衣「Max Mara」等，從精品、時尚到餐飲全面補強。
耶誕期間，信義與南山兩處據點之間還將以愛心燈飾打造「告白大道」，期能以視覺亮點提升社群聲量與人潮駐足時間，進一步帶動買氣。
種種動作背後，是微風集團面臨強烈逆風的反擊嘗試。
▲微風集團策略長廖曉喬站在國際精品樓層，身後是最新引進、全台獨家的法國設計師品牌「Maison Margiela」的巨幅廣告垂簾，拚勁十足。（攝影／蕭芃凱）
跳脫「精品、高單價」印象
餐飲、策展挹注新鮮感
疫情過後，一路延燒的出國潮持續吸走大量精品客，加上日圓貶值，國人轉向海外購買精品的態勢更趨明顯。隨精品市場衰退，品牌方也開始要求百貨提供更優惠的租金或裝潢補貼；另外，過去台北東區由SOGO與微風廣場稱霸，但自2023年新光三越Diamond Tower加入戰局後，微風廣場失去Dior、Fendi兩大門神，加上寶詩龍、山本耀司、Gucci等品牌陸續出走，影響不輕。
逆風不斷之下，這個年營收規模約60億元、占集團營收約兩成的微風起家店，今年前三季就已虧損6235萬元，遠遜於去年同期的獲利554萬元。加速調整，儼然勢在必行。
說到調整，廖曉喬指出，「微風廣場已跳脫過去『很精品、非常高單價』的印象。」
以2024年起微風廣場翻新B1美食街為例，微風集團公關執行顧問洪藜恩指出，隨著引進親民美食「丸壽司」、「北村豆腐家」、「開飯川食堂」等主題餐廳，改裝後平均客單價成長近5成；今年5月才開幕的吃到飽餐廳「旭集」人氣也居高不下，周年慶當天，須消費滿8萬元才能兌換的旭集餐券，竟能秒殺。
今年起，本館又陸續引進更親近年輕客層的品牌，包括K-POP專賣店「K-MONSTAR」，以及8月開幕的日本二手連鎖「2nd STREET」，9樓與不同策展團隊合作，推出各式展覽，現正展出以童話《愛麗絲夢遊仙境》改編的互動光影展，「這種策展讓我們的客群年齡層被拉得很寬，連4、5歲小朋友也會喜歡。」她說。
至於精品，廖曉喬雖強調「仍是微風各館的精髓！」但品牌選擇已與過去有別，欲吸引全新客層的企圖明顯。例如10月由廖曉喬親自招商的法國設計師品牌「Maison Margiela」，接棒前房客寶詩龍進駐微風廣場，其招牌「Tabi鞋」深受韓星GD、Lisa喜愛，品牌名氣雖不若大型精品，但鎖定喜愛「更潮、更酷」品牌的年輕族群，「黏著度很高」。客層集中在27至40歲，明顯比本館過往33至55歲的主力客層更低。
多位百貨精品主管指出，微風積極引進偏小眾精品並非偶然，目前國內4、50歲族群的消費規模已見頂，必須開拓更多元客群；精品品牌方也希望藉由拓寬年齡帶，提振全球業績。
信義、南山客層年齡低
引進復古潮牌、二手精品
義大開發總經理王香完分析，1981年至2012年出生的Y、Z世代，消費傾向更重視體驗與同儕、社群影響力。廖曉喬也坦言，如今零售業要吸引人潮，首重體驗感，「我們就是要創造消費者新的體驗，不斷出奇招！」
而在精品主戰區微風信義與微風南山，集團調整的步伐更快。廖曉喬指出，南山是集團黑馬，人流與業績近年快速成長，客層亦較年輕，主力年齡落在30至45歲，且願意購買名品與設計師品牌。接下來，微風南山也將引進Z世代青睞的復古潮牌「Onitsuka Tiger Yellow」，日前日本二手精品「RAGTAG」也在南山開出海外首店。
然而，挑戰依舊存在。一位業者直言，若微風堅守原本的精品定位，確實可能讓高端品牌持續成為招商與品牌選擇的包袱；但若大幅轉向小眾市場，固然能以新品牌帶來不同客群，業績規模卻難以匹敵一線奢華精品。
展望後市，廖曉喬觀察，今年已見精品市場回彈，品牌方也加速調整，今年春夏時裝季就有15個品牌更換新創意總監或新設計團隊，預期能帶動新一波消費熱度。
下一波業界關注重點，則是預計12月中旬啟動的北車商場招商。微風北車為全台唯一4鐵共構、一年貢獻集團約30億元營收的「小金雞」，龐大人流吸引新光三越、統一集團、環球購物中心、CITYLINK、誠品、101等業者表態競逐，微風能否再度奪標，成為接下來觀察焦點。
在精品逆風、競爭加劇的情況下，微風能否以年輕化策略吸引新客，並成功轉化為實際業績，仍待市場驗證。
更多今周刊文章
新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？
「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀
買0050不如台積電？如果AI真的泡沫化，大盤需要19年才能漲回來！一文破盲點：為何台灣不適合指數化投資
其他人也在看
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 12
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
2025年12月機車優惠｜SYM JET SR CBS補助7千元、宏佳騰指定車款最高折16,300元、Gogoro最高享37,300元回饋、Vespa任意車款再抽iPhone 17 Pro
【文／高進瑋】隨著年底購車旺季逐漸逼近，各大機車廠持續端出好康優惠，本月購買SYM JET SR CBS，可享三陽購車補助金7,000元，宏佳騰指定車款最高可折16,300元，Gogoro指定車款最高享37,300元回饋；不僅如此，購買Vespa任一車款，還有機會把iPhone 17 Pro帶回家。若你剛好計畫年底前想換新機車，可以好好把握這一波！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣暴跌6%嚇趴美股！台指期夜盤漲196點 台股今有望開紅
12月首個交易日，美股遭比特幣暴跌與日本股債雙殺衝擊，四大指數全面收黑。比特幣暴跌逾6%，跌破8.6萬美元關卡，重挫市場風險偏好，加密貨幣概念股同步下挫，拖累美股科技板塊走弱。不僅如此，日本債券殖利率飆升引發拋售潮，全球債市連動走跌，美債價格承壓，道瓊終場回落逾420點，中斷五連漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻海明年可能發7元以上 劉揚偉非常看好 郭台銘的女兒郭曉玲為何要賣5千張鴻海股票？
郭曉玲的兩家公司12月1日申報轉讓一共5180張鴻海的股票，合計可變現11.6...信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 1
〈美股盤後〉比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢
12 月首個交易日，比特幣暴跌逾 6%，跌破 86,000 美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊，美股主指週一 (1 日) 盡墨。在日本股債雙殺引發連鎖反應，賣壓擴散至全球債市，美債同步承壓走低。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 2
AI推升PCB與CCL全面升級 元大投顧：高階材料需求急升
財經中心／王駿凱報導AI晶片性能快速躍進，伺服器與網通設備的PCB與CCL材料規格加速升級，其中受益者為富喬、台玻以及南亞。其中僅有南亞收紅，富喬和台玻呈現回檔。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返200元大關！「這檔」外資連買5日盤中衝半根 市場看好：ABF載板缺口爆增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求帶動PCB規格升級，上游材料迎來缺貨潮，市場預期在BT載板漲價頻繁，ABF載板需求量也將大增，外資看好連續買超5...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話