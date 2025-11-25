精品控年度最愛刷這張！台北101聯名卡最高3%回饋無上限＋首年免年費＋86樓饗 A JOY高空雙人晚餐

全網討論聲量較去年成長 20%，精品控卡友熱議：2025 年精品購物神卡非「台北101聯名卡」莫屬。討論次數突破千次，一致認證：一張卡，即可掌握精品購物、甜點美饌、觀景體驗與高空饗宴，精緻生活從刷卡瞬間全面展開。

在競爭白熱化的 2025 年信用卡市場，懂生活、愛質感的族群早已鎖定台北101聯名卡。它不僅是購物工具，更是開啟儀式感滿滿、精緻旅程的鑰匙。無論是年底犒賞自己夢幻精品包、與親友共享高空饗宴，或登上全台最高的 101 層雲端視野，每一筆消費都被賦予更高價值。

隨時隨刷 筆筆最高3%回饋無上限

台北101聯名卡結合高回饋與尊寵服務：全館筆筆消費隨時都有最高3%回饋無上限。持「台北101鼎極卡」更可享品牌的尊寵服務，例如Fendi、Moncler提供迎賓飲品與一對一導覽，Boucheron、Van Cleef & Arpels、Omega則提供預約接待與收藏級鑑賞，讓購物升格為專屬儀式。每日免費停車4小時，更是開車族的實用福利。

不論是LV、Dior、Gucci、Cartier、BVLGARI或Patek Philippe，台北101全台最大旗艦店及唯一專門店通通適用。以每月刷卡NT$50,000計算，全年可輕鬆累積NT$18,000元回饋，相當於再入手一只經典精品小包。購物越多，回饋越高，讓每一次犒賞自己都更超值。

聖誕檔期精選｜小資也能入手的年度必備與小確幸

隨著耶誕光影點亮台北夜空，台北101化身年度最璀璨的節慶舞台，匯聚超過百件獨家限量佳作，讓每一次消費都兼具回饋與儀式感。活動期間 2025/11/27(四)-2026/01/01(四)，全館單筆每滿NT$5,000送NT$200，刷台北101聯名卡更享全年最高3%回饋無上限，精緻生活同時輕鬆划算。

今年年底，更迎來政府普發一萬元的好消息，正是替自己選件犒賞好物的絕佳時機。無論節慶派對或日常出行，台北101的經典包款、冬日短靴、節日香氛、珠飾手鍊，都能提升整體造型及增添日常精緻感的小確幸。刷台北101聯名卡，筆筆享最高3%回饋無上限，讓每一次購物都成為專屬的節慶儀式。

話題新店＋神級甜點，一次滿足你的購物慾

今年台北101迎來多家話題新店及神級甜點：香奈兒化妝品巴黎概念店、Michael Kors環保材質旗艦店、Berluti亞太獨家零售概念店、Harry Winston與DIOR Beauty全新旗艦店、義大利Loro Piana三樓擴建店，結合極簡美學與私人貴賓空間，尊寵體驗一應俱全。甜點部分，從承繼CHENG JI手工巧克力、COVA百年經典蛋糕，到來自美國、股神巴菲特最愛的冰淇淋品牌Dairy Queen「暴風雪」、巴黎精品級甜點LADURÉE，皆享全館最高3%回饋，味覺與購物雙重滿足。

承繼 CHENG JI /台北101 B1。

COVA /台北101 4F。

卡優讀者專屬限時加碼｜首次申辦享10倍點數回饋＋首年免年費

即日起至2025/12/31止，卡優讀者申辦【台北101聯名卡】，可享專屬限時優惠：首次申辦即享消費滿額點數 10 倍回饋，並享首年免年費禮遇。換句話說，首次申辦的卡友購物回饋還可再疊加，多享額外 2.5% 優惠。

消費達指定門檻再送饗 A JOY高空雙人晚餐，逛街直接升級成浪漫約會。

謹慎理財 信用至上

信用卡循環年利率：中信ARMs指數＋加碼利率(5.97％～13.47％；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%＋150元，

循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上www.ctbcbank.com查詢

