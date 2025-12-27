精品最低1折！ 羽絨衣免4千、唇膏200元有找

百貨祭出年末精品優惠，活動從12/27到1/7為期12天，最低下殺一折！第一天開門前，就有許多民眾大排長龍要來搶便宜，因為最近天氣變冷，不少人都是要來搶購羽絨衣、羊毛大衣，也有家長提前三小時來排隊，就是為了替小孩在農曆年前買新衣。

台北知名百貨公司年末精品優惠活動正式開跑，為期12天的促銷活動從12月27日至1月7日，最低下殺一折的超值優惠吸引大批民眾前來搶購。活動首日開門前就有許多人大排長龍，其中不少是為了搶購羽絨衣、羊毛大衣等禦寒衣物。有家長甚至提前三小時排隊，就為了替孩子在農曆年前購買新衣。精品、美妝及童裝商品都有驚人折扣，讓消費者能以超低價格入手平時難以負擔的品牌商品。

廣告 廣告

上午11點前，百貨公司大門尚未開啟，門口已湧現大批排隊人潮，有些民眾更是一早九點多就來到現場吹著冷風等候。儘管是週六放假日，許多人沒有選擇賴床，而是被特賣會的優惠吸引而早早起床。一位民眾表示，每年都有一折的羽絨衣和寶寶睡袋等商品，包括知名品牌Moncler，但去年看到宣傳單後前往，卻完全沒看到相關商品，因此今年特地提早來排隊。

精品童裝羽絨衣原價將近兩萬，下殺兩折免4千就能入手。（圖／TVBS）

有家長汲取去年經驗，這次提前三小時排隊，就是為了搶購一件Moncler童裝羽絨衣，希望能在農曆新年前為孩子添購保暖新衣。這款羽絨衣原價將近2萬元，打兩折後不到4000元就能入手，相當划算。另一位民眾提到，今年特賣會有Mardi品牌，相較去年更加豐富，雖然最近天氣暖冬，但突然轉冷，所以特地來看看有沒有新衣服可以購買。

除了禦寒衣物，近期流行的韓國品牌商品，包括帽子、包包，甚至連泡泡馬特公仔也都有優惠折扣。一位等候多時的民眾表示，看到許多羽絨衣、絨毛和羊毛大衣非常心動，他每年都很期待這個特賣活動。此次特賣主打「比出國買免稅還便宜」的概念，最低折扣達一折，美妝保養品全面優惠。例如YSL唇膏一支不到200元，海洋拉那眼霜不到400元，Sabon保濕凝乳一罐不到200元。這場為期12天的精品優惠活動每天都會釋出不同款式、顏色和尺寸的商品，讓民眾每天都能發現新驚喜，盡情挖寶搶優惠。

更多 TVBS 報導

星巴克買一送一！美廉社拿鐵買5送5 本週咖啡優惠一次看

黑五瘋搶手機！iPhone 17 Pro折2千3 安卓直接砍1.3萬

雙11戰開打！韓國啦啦隊代言、9小時到貨 業者祭優惠

中國北方暴雪催生「暖經濟」！鴨絨飆漲13％ 羊毛飆升2成

