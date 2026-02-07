精品服飾店化美麗為公益 攜手家扶守護童心

女王樣精品服飾店老闆林沛婕化美麗為公益，攜手家扶守護童心~十二年的堅持，民眾響應支持，宜蘭家扶中心主任陳錫平致贈感謝狀。（圖：宜蘭家扶中心提供）

在宜蘭，有一間堅持公益十二年的精品服飾店，用時尚與美感編織出溫暖的愛心。女王樣精品服飾店老闆林沛婕自創業初期便立下「讓變美這件事也能對社會有幫助」的初衷，連續十二年舉辦公益義賣，至今已累積善款約廿九萬，今年持續在2/5~2/9連續五天義賣捐出所所得百分之十支持宜蘭家扶中心，持續關懷縣內超過一七00名兒少及其家庭的服務。女王樣精品服飾店的善舉，讓客人能夠穿得漂漂亮亮、心情好，還可以做愛心，一舉數得！也有人固定義賣一開始就到店支持，「一年一次不能錯過，人美心更美！」宜蘭家扶中心主任陳錫平於今（七）日到店家致贈感謝狀，女王樣精品服飾店老闆林沛婕的善舉，受到好評。將持續與宜蘭家扶攜手，邀請更多朋友一起加入愛心行列，讓美麗成為力量，讓力量化為希望，守護童心益起來。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，感謝女王樣精品服飾十二年來的愛心，每一筆善款都真實用在專業服務上，包括兒少生活補助、心理輔導、兒少保護、教育資源與家庭支持、家長及兒少培力服務支持等。讓孩子能安心就學，也讓家庭在困境中有一盞溫柔的燈，透過這樣的合作，讓公益可以生活化、很時尚也貼近人心，不僅陪伴孩子，也溫暖了整個社區。

女王樣精品服飾店老闆林沛婕回憶，十二年前因客人美華牽線，第一次嘗試將服飾義賣轉化為公益行動，「沒想到一做就成了習慣，也成了生活的一部分。」從市場的小攤位，到如今開設三間精品店，公益的步伐從未因忙碌或經營挑戰而停下。「賺錢開心，做公益也開心，開心就好！」老闆笑著說，這股快樂，是讓她能一路走到今天的動力。

公益活動期間，家人總是全力支持，不論搬貨、宣傳或協助接待，都成了最堅強的後盾。許多客人變成朋友，甚至成為公益夥伴，有客人說：「我穿得漂漂亮亮、心情好，還可以做愛心，一舉數得！」也有人固定義賣一開始就到店支持，「一年一次不能錯過，人美心更美！」

店內工作人員也深受老闆感染，一位資深員工分享：「別看老闆酷酷的，其實心腸超級溫柔，把我們當家人，也把公益當成一定要做的事。我們都很開心能一起參與。」於是，一間小店的堅持，逐漸擴散成一群人的力量，也把公益融入了日常生活。