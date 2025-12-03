精品版圖再擴張！Prada正式收購Versace 交易金額高達472億新台幣

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

米蘭經典時裝屋Prada宣布，針對義大利精品對手Versace的收購案已正式完成，交易金額高達13億歐元（約472億新台幣）。Prada官方表示，此次併購自今年4月展開，由於擁有Coach、Kate Spade等輕奢品牌的集團Tapestry收購Versace母公司Capri的計畫在反壟斷訴訟影響下破局，雙方才得以重回談判桌。

Prada正式收購Versace。（圖／unsplash）

路透社報導，Miuccia Prada兒子、品牌繼承人Lorenzo Bertelli上月受訪時透露，一旦雙方完成整併，他就會出任Versace的執行董事長。他指出，公司早在疫情時就和Versace展開洽談，「甚至在Capri打算賣給Tapestry之前就有談過，等那樁交易因反壟斷問題失敗後，我們才重新上門並加快腳步。」

廣告 廣告

對此，Versace的已故創辦人Gianni Versace的妹妹，同時也是前創意總監的Donatella Versace也在個人IG上發聲：「生日快樂，Gianni。今天是屬於你的日子，也是Versace加入Prada家族的日子。我正在想你臉上會出現的那種笑容。我永遠想念你。」並附上Gianni Versace和Miuccia Prada於1996年拍攝的合照，記錄這獨具意義的時刻。



更多FTNN新聞網報導

高市早苗大麻煩來了？ 邱毅批還去惹怒中國：搞成萬箭穿心

把民眾當ATM！加州警攔查汽車時多次行竊 偷完錢再逮捕駕駛

「日本美女」曬貓咪淘氣鑽裙照 真實身分曝光…震撼1億人

