精品百貨麻辣鍋老闆涉嫌「幫詐團洗錢」 掌控9公司帳戶洗錢數千萬

麻辣鍋連鎖店負責人涉嫌協助詐騙集團洗錢數千萬元！檢警追查假檢警、假投資詐騙案，意外發現1億多元流入營運中的麻辣鍋公司帳戶。檢方已聲請羈押禁見蔡姓女負責人，其餘13名被告則以10至50萬元交保。該麻辣鍋曾進駐精品百貨，但近年傳出分店、加盟店收攤消息。提醒民眾，未經判決確定的被告應推定無罪。

檢方於12日晚間複訊後，向法院聲請羈押禁見蔡姓女負責人。(圖／TVBS)

知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳戶提供給詐騙集團使用，並指示公司會計協助轉匯，幫助詐騙集團洗錢數千萬元。檢方在調查一起假檢警詐騙案時，發現有1億多元流入10多個公司帳戶，這些帳戶竟是營運中的麻辣鍋公司。檢方於12日晚間複訊後，向法院聲請羈押禁見蔡姓女負責人，其餘13名被告則分別以10至50萬元交保。

蔡姓女負責人利用可掌控的9間公司帳戶，在4月到8月間不斷協助詐騙集團洗錢。(圖／TVBS)

檢警在追查一起假檢警、假投資詐騙案時，整理金流發現有18位民眾受騙的9億元中，有1億多元流入10多個公司帳戶。專案小組原以為是詐騙集團常用的「殭屍公司」洗錢手法，沒想到查出竟然是營運中的麻辣鍋公司。蔡姓女負責人利用可掌控的9間公司帳戶，在4月到8月間不斷協助詐騙集團洗錢。

「殭屍公司」洗錢手法，查出竟然是營運中的麻辣鍋公司。(圖／TVBS)

涉案的麻辣鍋公司主打高檔食材吃到飽，全盛時期曾進駐精品百貨公司，但近年陸續傳出分店和加盟店收攤。根據公司登記資訊，蔡姓女負責人是從2024年起進入公司成為負責人。

涉案的麻辣鍋公司主打高檔食材吃到飽。(圖／TVBS)

台北地檢署於11日拘提蔡姓女負責人及20名被告到案，隔日晚間複訊後，向法院聲請羈押禁見蔡姓女負責人。其餘包含前負責人鍾男等13名被告則分別以10至50萬元交保。蔡姓女負責人被刑警帶下車時，雙手戴著手銬，用外套帽子將頭壓得低低的。在此提醒大家，未經判決確定的被告應推定為無罪。

