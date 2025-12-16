精品藝伎咖啡翻車！歐客佬咖啡豆涉標示不實遭下架 中檢介入調查

歐客佬精品咖啡疑似產品標示內容與實際原料不符合，涉案商品已全數下架，全案函送至台中地檢署偵辦。（翻攝歐客佬精品咖啡臉書）

台中市政府最新介入調查「歐客佬精品咖啡」高價咖啡豆標示爭議。食安處指出，經查發現涉案產品標示內容與實際原料來源不符，已啟動行政調查並依法函送台中地檢署偵辦，相關商品也已全面下架。

這起事件源於11月25日，有「藝伎教父」之稱的巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot在社群平台張貼「FAKE PANAMA GEISHA」圖片，公開指控台灣的「BLACK GOLD」與「OKLAO COFFEE ROASTERS」兩家關係企業，未曾向其莊園採購咖啡豆，卻在2023年與2025年兩度冒用「Finca Sophia」莊園名義販售產品。

爭議曝光後，歐客佬第一時間回應為行政疏失，表示實際使用的是同一莊園主旗下的「Finca La Cabra」藝伎咖啡豆，在標示時誤植為「Finca Sophia」，強調咖啡豆本身並非假豆。然而，Boot隨即發出正式聲明反駁，直指此舉屬於不當代表行為，點出黑金咖啡過去已有類似錯誤紀錄，質疑並非單一疏失。

是標示錯誤 還是涉及不實販售？

對此，台中市食安處介入調查，16日說明結果指出，歐客佬販售的「Finca Sophia巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，產品標示與實際原料來源不符，已涉違反《食品安全衛生管理法》，依法函送中檢偵辦。

食安處也透露，11月26日已動員多組人員，同步前往北區與北屯區，查察歐客佬國際有限公司及相關門市，確認涉案產品已全面下架。至於歐客佬曾獲選工策會「十大伴手禮」，工策會表示，得獎產品雖非本案商品，但若查有重大爭議，仍可依規定撤銷得獎資格。

消費者權益如何保障？

面對調查結果，歐客佬發出聲明再次致歉，重申咖啡豆來源為Finca La Cabra，品質無虞，錯誤僅在莊園名稱標示，並承諾11月購買該產品的消費者，憑發票可無條件退換貨，同時全面檢討內部標示與審核流程。

