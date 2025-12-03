精品逆風、高端客源外移，微風轉型重押年輕客！小眾＋體驗雙策略，改打親民牌





當精品客群紛紛出國血拼，台灣百貨業該如何應對？微風集團給出的答案是：年輕化、多元化、體驗化。

從引進全新品牌、舉辦沉浸式光影展，微風正力拚年輕化。

耶誕將近，各大百貨紛紛換上節慶新裝，位於「國門級交通樞紐」的微風台北車站，以22米高、6萬顆燈泡點亮的耶誕樹展現氣勢。布局耶誕檔期，這家國內精品百貨要角積極搶攻商機，多個新櫃開幕加上秋冬迎來國際精品推出高級訂製珠寶、皮草等展覽有望刺激消費，微風集團策略長廖曉喬更喊出：「要拚爆炸性的業績成長！」

光是今年下半年，微風信義與微風南山共迎來至少27個新櫃或改裝櫃，包括韓星喜愛的潮牌「COVERNAT」、彩妝保養品牌「嬌蘭」全球首間香氛色彩概念店、宴席品牌「心潮仙宮」、義大利奢華成衣「Max Mara」等，從精品、時尚到餐飲全面補強。

耶誕期間，信義與南山兩處據點之間還將以愛心燈飾打造「告白大道」，期能以視覺亮點提升社群聲量與人潮駐足時間，進一步帶動買氣。

種種動作背後，是微風集團面臨強烈逆風的反擊嘗試。

微風集團策略長廖曉喬站在國際精品樓層，身後是最新引進、全台獨家 的法國設計師品牌「Maison Margiela」的巨幅廣告垂簾，拚勁十足。

▲微風集團策略長廖曉喬站在國際精品樓層，身後是最新引進、全台獨家的法國設計師品牌「Maison Margiela」的巨幅廣告垂簾，拚勁十足。（攝影／蕭芃凱）

跳脫「精品、高單價」印象

餐飲、策展挹注新鮮感

疫情過後，一路延燒的出國潮持續吸走大量精品客，加上日圓貶值，國人轉向海外購買精品的態勢更趨明顯。隨精品市場衰退，品牌方也開始要求百貨提供更優惠的租金或裝潢補貼；另外，過去台北東區由SOGO與微風廣場稱霸，但自2023年新光三越Diamond Tower加入戰局後，微風廣場失去Dior、Fendi兩大門神，加上寶詩龍、山本耀司、Gucci等品牌陸續出走，影響不輕。

逆風不斷之下，這個年營收規模約60億元、占集團營收約兩成的微風起家店，今年前三季就已虧損6235萬元，遠遜於去年同期的獲利554萬元。加速調整，儼然勢在必行。

說到調整，廖曉喬指出，「微風廣場已跳脫過去『很精品、非常高單價』的印象。」

以2024年起微風廣場翻新B1美食街為例，微風集團公關執行顧問洪藜恩指出，隨著引進親民美食「丸壽司」、「北村豆腐家」、「開飯川食堂」等主題餐廳，改裝後平均客單價成長近5成；今年5月才開幕的吃到飽餐廳「旭集」人氣也居高不下，周年慶當天，須消費滿8萬元才能兌換的旭集餐券，竟能秒殺。

今年起，本館又陸續引進更親近年輕客層的品牌，包括K-POP專賣店「K-MONSTAR」，以及8月開幕的日本二手連鎖「2nd STREET」，9樓與不同策展團隊合作，推出各式展覽，現正展出以童話《愛麗絲夢遊仙境》改編的互動光影展，「這種策展讓我們的客群年齡層被拉得很寬，連4、5歲小朋友也會喜歡。」她說。

至於精品，廖曉喬雖強調「仍是微風各館的精髓！」但品牌選擇已與過去有別，欲吸引全新客層的企圖明顯。例如10月由廖曉喬親自招商的法國設計師品牌「Maison Margiela」，接棒前房客寶詩龍進駐微風廣場，其招牌「Tabi鞋」深受韓星GD、Lisa喜愛，品牌名氣雖不若大型精品，但鎖定喜愛「更潮、更酷」品牌的年輕族群，「黏著度很高」。客層集中在27至40歲，明顯比本館過往33至55歲的主力客層更低。

多位百貨精品主管指出，微風積極引進偏小眾精品並非偶然，目前國內4、50歲族群的消費規模已見頂，必須開拓更多元客群；精品品牌方也希望藉由拓寬年齡帶，提振全球業績。

信義、南山客層年齡低

引進復古潮牌、二手精品

義大開發總經理王香完分析，1981年至2012年出生的Y、Z世代，消費傾向更重視體驗與同儕、社群影響力。廖曉喬也坦言，如今零售業要吸引人潮，首重體驗感，「我們就是要創造消費者新的體驗，不斷出奇招！」

而在精品主戰區微風信義與微風南山，集團調整的步伐更快。廖曉喬指出，南山是集團黑馬，人流與業績近年快速成長，客層亦較年輕，主力年齡落在30至45歲，且願意購買名品與設計師品牌。接下來，微風南山也將引進Z世代青睞的復古潮牌「Onitsuka Tiger Yellow」，日前日本二手精品「RAGTAG」也在南山開出海外首店。

然而，挑戰依舊存在。一位業者直言，若微風堅守原本的精品定位，確實可能讓高端品牌持續成為招商與品牌選擇的包袱；但若大幅轉向小眾市場，固然能以新品牌帶來不同客群，業績規模卻難以匹敵一線奢華精品。

展望後市，廖曉喬觀察，今年已見精品市場回彈，品牌方也加速調整，今年春夏時裝季就有15個品牌更換新創意總監或新設計團隊，預期能帶動新一波消費熱度。

下一波業界關注重點，則是預計12月中旬啟動的北車商場招商。微風北車為全台唯一4鐵共構、一年貢獻集團約30億元營收的「小金雞」，龐大人流吸引新光三越、統一集團、環球購物中心、CITYLINK、誠品、101等業者表態競逐，微風能否再度奪標，成為接下來觀察焦點。

在精品逆風、競爭加劇的情況下，微風能否以年輕化策略吸引新客，並成功轉化為實際業績，仍待市場驗證。

