精密影像導引燒灼 解決難纏三叉神經痛
三叉神經顏面疼痛，痛起來讓人痛不欲生。一位76歲的薛女士，被這樣的病痛折磨了20多年，後來找上了台北三總的疼痛治療中心，醫療團隊最後採用創新的手術治療，結合電腦斷層和超音波，把針刺進患者顱底的神經痛點，並同步施以射頻燒灼，為患者解決了病苦。
「痛了就去拿藥，吃了就止痛，就這樣子，後來回台北又再發作，很頻繁地發作。」
76歲的薛女士，從2003年開始，右臉頰從偶發性的針刺疼痛，以藥物治療，到後來疼痛越來越頻頻繁，讓她痛不欲生。
患者 薛女士：「痛得頻率非常地近，而且非常地強，那好像痛得，我跟我先生講，我要去跳樓，我真的受不了了。」
三總疼痛治療中心主任 徐永吉：「那最後一步就是立體定位放射治療，代表治療它不是單一個方式，有機會完全百分之百去降低，只是說，有時候再復發之後，你怎麼去讓它快速地達到止痛效果。」
為了解決患者的病苦，醫師透過電腦斷層的高階影像，並結合超音波，在影像同步呈現的輔助下，把針刺進到顱底的神經痛點。
三總疼痛治療中心主任 徐永吉：「我們可以結合高階影像的技術，來克服傳統X光機定位的困難度，針可以更精確地非常地，靠近我的目標位置，同時可以避開我們所不想要的併發症，穿刺造成的血腫。」
和傳統手術比較起來，創新的治療，在於運用雙重高階影像同步下，再由放射科醫師做射頻燒灼，來解除患者的神經痛。
三總放射診斷部主任 許一智：「(傳統)它並不能夠產生效果的話，我們可能會把針再拔出來，再把它放進去，也會增加她出血的風險，從剛剛上面的圖來看，已經把標註線做好，順著標註線，放進去就好，減少這種反覆測試。」
醫療團隊指出，做一次手術，對神經痛點幾乎就可一勞永逸，技術的突破，為三叉神經顏面疼痛，找到了更好的解方。
慈濟xSDGs 輔具托起生活的力量
明午後變天 東北季風北東短暫雨
