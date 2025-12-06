精彩感人！江蕙復出連飆唱23場 2026再安可陪歌迷過春節

歌手江蕙時隔10年重返歌壇，於高雄展開首場演唱會，以熟悉的舞台迎接歌迷的掌聲。這位經歷過抗癌過程的資深歌手，在康復後才公開病情，展現了對歌迷的貼心。演唱會中，江蕙分享了自己的健康經驗、成長故事，並與好友方文琳、張清芳等人互動，帶給觀眾驚喜。從高雄8場到台北13場的演出雖因健康因素一度延期，但江蕙最終完成了全部23場演唱會，用動人歌聲與歌迷共度感人時刻。

江蕙在北高雙蛋飆唱23場。(圖/寬宏藝術提供)

江蕙在高雄開啟她時隔10年後重返歌壇的首場演唱會，選擇在她從小成長的地方與歌迷重逢。面對台下熱情的觀眾，江蕙親切地問候：「大家好，你們好嗎？」並向關心她的歌迷保證自己現在是「健康寶寶」。她不忘提醒大家健康檢查的重要性，鼓勵觀眾關心家人的健康，特別是父母和祖父母，建議他們每年都要進行健康檢查。在演唱會上，江蕙首次透露她在封麥的10年間曾經歷生死交關的抗癌過程，甚至一度影響到她最重視的嗓音。但為了不讓歌迷擔心，她選擇在康復後才公布消息。這份貼心展現了她對歌迷的深厚情感。

天后江蕙抗癌成功。(圖/寬宏藝術提供)

演出過程中，好友方文琳突然化身工作人員上台送水，還給了江蕙一個無尾熊式的擁抱，逗得她開懷大笑。江蕙也分享了自己的成長故事，透露父親是刻布袋戲偶出身的操偶師，表達了希望能透過與布袋戲團合作演出來連結與父親的回憶。談到已故的父母親時，她不禁哽咽：「我在高雄長大，想到爸媽他們都不在了，說一說又哭了。」

江蕙演唱會中邀請坐在台下的張清芳上台合唱。(圖/寬宏藝術提供)

7月結束高雄巨蛋的8場演出後，江蕙原定在8、9月於台北小巨蛋再唱13場。然而，台北首場演出前因感染A型流感而不得不延期。她向歌迷致歉：「我們歌手最怕的就是感冒，本來是要跟大家過父親節的，還有9號的觀眾朋友們，在此跟你們說聲抱歉。」為了台北的演出，江蕙不僅將高雄場的整套舞台硬體移師北上，還特別準備了全新服裝，希望為歌迷帶來更多變化的視覺體驗。她還邀請金曲歌后張清芳上台，兩人即興清唱《無人熟識》，為觀眾帶來驚喜，張清芳也是鼓勵江蕙復出開唱的重要推手之一。

江蕙宣布2026年2月將在台北小巨蛋舉辦5場安可場。(圖/寬宏藝術提供)

在23場演唱會的最後，江蕙唱到《家後》時，攝影機捕捉到台下歌迷們對身旁「家後」深情獻吻的畫面，搭配她動人的歌聲，現場氣氛溫馨感人。江蕙感動地表示：「我10年沒唱了還可以看到現場這麼多這麼多愛我的朋友們，內心非常非常的感動。」演唱會結束時，江蕙邀請整個演出團隊上台謝幕，舞者們感動落淚，她也哽咽不已。這是10年前的她和台下歌迷都不曾想過會再有的畫面。江蕙勇敢戰勝病魔再次站上舞台，讓所有人都能用滿滿的愛「甲你攬牢牢」。

