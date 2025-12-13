精彩有趣探索月球 臺北天文親子營12/15起搶先報名

記者劉昕翊／臺北報導

最適合親子與祖孫共遊的天文親子營來了！臺北市立天文科學教育館今（13）日公布，天文親子營12月將以「月亮」為主題，規劃展示場導覽、影片欣賞、DIY環節等豐富內容，於12月21、27日2個週休日各舉辦1梯次，每梯次130個名額；15日上午9時開放網路報名，額滿為止，歡迎民眾和家人們前往進行一場精彩又有趣的月球探索之旅。

活動中不僅將透過生動有趣的展示場導覽、深入淺出的主題課程，帶大眾認識離地球最近，且與人類息息相關的天體「月亮」，並透過月亮盤DIY了解月相變化，同時安排沉浸式的宇宙探索之旅，設計觀賞宇宙劇場的全天域影片、在球幕上飽覽夜空繁星，體驗立體劇場的3D影片，以及精彩好玩的宇宙探險車等環節。

另外，12月天文親子營最後特別策劃輕鬆歡樂的有獎問答，餐與民眾有機會獲得天文館的獨家禮物，為所有人帶來寓教於樂的天文之旅，並帶著收穫與驚喜滿載而歸。此外，臺北天文館指出，為鼓勵更多家庭能參與天文親子營，每梯次特別增設10個名額，提供給臺北市低收入戶的親子免費參加，有需求者可洽專線28314551分機202或211。

臺北天文館天文親子營12月規劃展示場導覽、深入淺出的主題課程，帶大眾認識離地球最近，且與人類息息相關的天體「月亮」。（臺北天文館提供）