精彩火鍋還是妨礙中籃？NBA導入生成式AI避免誤判

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯3日電）NBA球星上籃遭到封阻，究竟是精彩火鍋還是妨礙中籃，這類發生在瞬間的判決往往引發球迷與裁判的激烈爭論。在今年AWS re:Invent年度雲端運算大會上，NBA高層狄吉納羅罕見現身受訪，他透露NBA正導入生成式AI技術，要在幾毫秒內還原真相，避免誤判。

美國職籃NBA與雲端服務供應商AWS（Amazon Web Services）的合作關係今年邁入新里程碑，雙方於10月宣布擴大結盟，這也是NBA執行副總裁暨媒體營運與技術負責人狄吉納羅（Ken DeGennaro）現身在re:Invent大會的主因。

作為掌管NBA廣播工程、DTC（直接面對消費者）平台與數據統計的操盤手，他深知科技不能只是炫技，必須解決比賽中的實際痛點。

「我們在每個場館上方都架設14台高畫質攝影機，即時收集影片數據」，狄吉納羅今天在AWS re:Invent大會場邊接受中央社、德國與法國等國家媒體聯訪指出，這些龐大的數據流必須在50毫秒的極低延遲內完成運算，不僅是為了轉播，更是為了協助判決。

狄吉納羅透露，NBA已建立一套AI模型來識別「妨礙中籃」（Goaltending），當爭議發生時，系統能自動利用生成式人工智慧（Generative AI）產出模擬畫面，即時提供給轉播單位。這意味著未來球迷看轉播時，不再需要緊盯回放畫面，AI將直接算出球的軌跡與籃框的關係，用科技輔助肉眼，提升比賽的公平性。

他也談到NBA本季推出、由AWS支援的「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game）籃球智慧平台，把數十億個資料節點轉化為獨到見解與互動體驗。

「傳統的Box Score（數據表）只告訴你進攻端發生了什麼，像是投籃、得分、籃板」，狄吉納羅點出傳統數據的盲點，現在透過每秒60次的骨架追蹤技術，NBA能捕捉球員身上29個節點的動作，產出前所未見的「防守數據表」（Defensive Box Score）。

以金州勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）為例，過去球迷常說柯瑞有強大的「吸怪」能力，即使無球在手也能牽制防守，現在這項被稱為引力（Gravity）的影響力已經可以被數據量化 。

「我們可以計算出防守者為了柯瑞，會偏移或『作弊』靠向他多少距離，進而為隊友創造出機會」，狄吉納羅解釋，球迷能透過數據看懂這些巨星如何改變防守布局，這是過去單看得分數據無法體會的「比賽中的比賽」。

這場數位革命的底氣，來自NBA龐大的歷史資產，NBA擁有自1946年以來的比賽影片，但早期影片缺乏詳細標記。狄吉納羅坦言，依靠人力去標記數十萬小時的影片是「不可能的任務」，因此他們正利用AI將這些歷史影像上雲，並進行語意描述。

這對球隊而言更是無價之寶，教練團可以搜尋過去20年的戰術演變，或特定球員的打球習慣；更重要的是，這些追蹤數據還能提供給醫療團隊，掌握球員的負荷與健康狀況。

「我們的比賽在球星上場時最精彩」，狄吉納羅強調，科技的一大目標是確保這些頂尖運動員能健康出賽，他也強調，當球迷越了解比賽的細節與難度，黏著度就越高，這才是NBA數位轉型的核心價值。（編輯：林淑媛）1141204