精心鑿牆避開防盜！偷客家嫁妝檜木桌3嫌犯落網

竊賊「鑿壁偷光光」，檜木嫁妝桌、老酒不翼而飛！苗栗一間鐵皮倉庫遭3人竊盜集團精心策劃入侵，他們先假意購買10張檜木桌探路觀察地形，再深夜割開鐵皮牆潛入行竊。這些檜木圓桌是客家女兒出嫁必備的嫁妝，具有重要文化意義。警方已逮捕嫌犯並尋回部分贓物，包括檜木桌和馬祖老酒，但仍有10年麥卡倫威士忌下落不明，損失近百萬元！

精心鑿牆避開防盜！客家嫁妝檜木桌遭竊 損失近百萬。(圖／TVBS)

苗栗縣一間鐵皮倉庫遭竊賊精心策劃入侵，盜走10多張珍貴檜木桌及老酒，損失近百萬元。警方調查發現，這是一起「鑿壁偷光光」的竊案，由3人組成的竊盜集團所為。其中一名43歲男子先假裝要購買檜木桌，實則勘查地形；隨後另兩名共犯租車，避開防盜系統，鋸開鐵皮牆壁潛入行竊。這批檜木圓桌是客家女兒出嫁的傳統嫁妝，具有相當歷史價值，警方已成功逮捕3名嫌犯並追回部分贓物。

廣告 廣告

苗栗倉庫遭鑿壁 檜木嫁妝老酒被盜光。(圖／TVBS)

苗栗縣警方近日破獲一起精心策劃的竊盜案件，嫌犯以「鑿壁偷光光」手法，從一間裝有防盜系統的鐵皮倉庫中，盜走多件價值不菲的古物。被害人是一名古物業者，收藏的11張檜木圓桌及多罈老酒被竊，這些檜木圓桌是昔日客家女兒出嫁必備的嫁妝，具有重要文化意義。

鑿壁偷光光！檜木嫁妝桌遭竊。(圖／TVBS)

竊盜集團行動前先進行周密勘察，由一名43歲男子假裝要購買10張檜木桌，還支付了1萬元訂金，實則是為了探路觀察地形。隨後，吳姓和李姓兩名男子於22日深夜展開行動，兩人蒙面一前一後走過倉庫旁田埂，全程被監視器拍下。為避開安裝在門窗的防盜系統，他們選擇直接割開鐵皮牆壁，自行開闢「任意門」進入倉庫。

假客戶先支付1萬訂金探路！竊賊鑿牆盜走檜木桌 警逮3嫌。(圖／TVBS)

苗栗分局副分局長徐文明表示，竊嫌先假意前往挑選商品，確認犯案目標後再前往行竊。雖然行竊過程中發出巨大聲響，但因地處偏遠而未被發現。嫌犯租用一輛白色小貨車運送贓物，警方循著租賃車輛的線索追查，最終成功逮捕這個3人竊盜集團。

警方已尋回部分贓物，包括檜木圓桌和數罈馬祖老酒，但被害人表示，仍有價值不菲的10年麥卡倫威士忌尚未尋獲，整起案件損失近百萬元。目前三名嫌犯已因加重竊盜罪遭到羈押，案件持續調查中。

更多 TVBS 報導

超商男怒砸店！翻倒桌櫃「損失80萬」 警揭洩憤真相

電纜線竊盜集團！ 「超美宿舍」也成苦主 學生險沒電用

九份淪扒手天堂！ 菲籍竊盜集團「觀光入境」邊逛邊偷

寶貝金項鍊掉彈珠台！媽嫁妝換的「成年禮」 父子前踩住拿走全都錄下

