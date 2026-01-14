精打細算／一天50美元包吃包住 郵輪玩家揭3條高CP值航線

不用每天拖著行李找飯店、看地圖找景點，郵輪旅行正夯。（本刊資料照）

過去被視為退休族專利的郵輪旅行，近年逐漸翻轉形象，成為旅遊玩家眼中高CP值又省體力的選項。多位資深「老郵條」分享，地中海航線與日本環島堪稱郵輪入門首選，不僅行程密集、岸上觀光豐富，整體花費也相對划算。若想把「划算」發揮到極致，那麼，換季航程可以考慮，以東京出發到溫哥華航線為例，最便宜1天僅需50美元。

「郵輪旅行對我來說，像日常生活一樣，平常怎麼過、在郵輪上就怎麼過。」45歲從外商石油公司退休的田臨斌（綽號老黑）這樣形容他與郵輪之間的關係。而他真正開始頻繁搭郵輪旅行，是50歲之後的人生下半場。

不是貴就好 得選對航線

網路上戲稱經常搭郵輪旅行的人是老「郵」條，田臨斌笑說自己當之無愧。

2013年他和太太第一次搭郵輪，選擇的是一趟超過100天的環遊世界航程，每人花費約80多萬元；那也是他人生第一次郵輪體驗，卻意外成為改變旅遊方式的起點。

45歲就從外商總經理一職退休的田臨斌（右），與太太（左）是郵輪重度愛好者。（翻攝自老黑看世界臉書粉專）

「比起搭飛機旅行，每到一個地方就要拖著行李找飯店、搭火車、換城市，郵輪真的輕鬆太多了。」田臨斌說，在船上，生活節奏跟在家一樣，該吃飯吃飯、該運動運動，只是每天醒來，放眼窗外可能又換成了另一個國家。

也因為這樣的體驗，他在2016年規劃了第二次郵輪環遊世界行程；而原本在2020年打算要進行第三趟郵輪環遊世界，但因疫情打壞了計畫而擱置。算一算過去15年來，田臨斌搭郵輪的天數已累積超過1,000天，幾乎把郵輪當成另一個「移動的家」。

有一扇窗能分辨戶外景色的海景房，價位會高於完全無窗的內艙房。（本刊資料照）

郵輪旅遊作家豌豆老公主Amy，同樣是郵輪旅行的重度實踐者，還寫了一本《海外郵輪自助旅遊攻略》的書。她說，自己已完成26趟郵輪與河輪航程，在船上度過239天的日子，「和搭飛機旅行不同，郵輪一張船票就包辦住宿、餐飲、娛樂，像一座大型度假村。」

「郵輪旅遊的重點不是搭最貴的船，而是選對航線。」田臨斌認為，郵輪真正價值在於把交通、住宿與餐食一次包好包滿，讓旅程變得輕鬆可預期。談到適合新手、CP值也高的航程，他則毫不猶豫點名2條航線：地中海與日本環島。

地中海航線

競爭激烈CP值高 最便宜8天2萬有找

「地中海郵輪是歐洲郵輪最大市場，有上千條航線，義大利被視為東地中海及西地中海的分界線，同時擁有許多重要的郵輪港口，例如羅馬、威尼斯、巴塞隆納、雅典等。」田臨斌說。

Amy補充說，以標準的西地中海航線8天7夜為例，航程中可停靠的港口有5至6個，通常涵蓋西班牙、義大利及法國，有時也會到葡萄牙、突尼西亞、摩洛哥等國家停靠。由於海域風浪不大、港口發展良好、交通便利，也有許多岸上旅遊方式可供選擇。

郵輪就像一座大型遊樂場，一張船票搞定住宿、娛樂、餐飲。（本刊資料照）

資深旅遊玩家老田常在個人粉絲專頁「老田鬧著玩」分享旅行如何精打細算，他以自己2023年搭郵輪玩西地中海的經驗為例，冬天是旅行淡季，9至10月價格相對低但天氣不會太冷，坐飛機到巴賽隆納登船，航行西地中海一圈後，最後回到巴賽隆納，機票加郵輪費用價格，8天可壓在4萬元內，「每年11月至3月還有機會出現內艙1人低於2萬元的價格。」他笑說，這時間因為露天甲板太冷，沒什麼人想上船。

除地中海外，Amy特別指出，郵輪在高消費國家最能展現價值，例如冰島、挪威等國家，因為當地一碗湯動輒新台幣600至1,000元，許多自助旅客捨不得花錢，只能自己煮飯或吃泡麵；但搭郵輪1天3至5餐都能自由享用，因為船票價格已經包含餐費。

「歐洲郵輪競爭激烈，即使是昂貴的北歐，仔細找還是能有一天約新台幣5,000元的行程，懂得善用郵輪玩高消費國家最聰明。」Amy說，去物價相對低廉的地方搭郵輪，旅遊的價值感反倒不能突顯。

日本環島航線

4月賞櫻10月賞楓 3.5萬元玩8天7夜

另一個適合新手的郵輪旅程則是日本環島航線。田臨斌指出，日本環島天數如果拉長至14天，可將4個島都玩過一次，而在岸上的時間也約有10天以上，如此每天的費用約新台幣6,000、7,000元，最為划算。

如果不想環島，可搭賞櫻或賞楓郵輪。Amy表示，日本幾乎每個月都有郵輪出發，3月下旬至5月上旬的郵輪能賞櫻，9月下旬至12月中旬可以賞楓，天數需要7晚左右，最便宜的內艙價格約1,000多美元。

換季航程

適進階玩家 每晚約新台幣1500元

若是想把預算壓到最低，Amy點出了郵輪玩家口中的祕密：換季航程（Repositioning Cruises），不過，她也提醒，這不見得適合剛開始搭郵輪的新手，因為海上日通常很多。

郵輪行程能直接向船公司訂購，比向旅行社購買便宜。

Amy解釋，每年春、秋二季，郵輪會隨氣候在不同海域移動，船公司為避免空船，常以低價出售艙房。目前仍可找到每人每晚50美元航程，但需另計每日約17至18美元的小費，這類航線以歐洲與美洲最多。另一個受歡迎的移航則是9月底左右從溫哥華到東京，或4至5月從東京到溫哥華的移航。

以4月底、東京出發的荷美郵輪威士特丹號來說，16天後抵達溫哥華只要1,399美元，平均1天不到100美元就可以包吃包住還含娛樂，吸引很多識途老馬參與。不過，票價會漲也會跌，可能每天查詢的價格都不相同，有意購買該航線的旅客最好能時常關注價位變動。「此航線有時候移航還會去夏威夷和大溪地停留，等於可以用背包客的預算去玩世界上最貴的島嶼。」Amy分享。

旺季結束後 促銷價划算

年初郵輪公司多有促銷活動，想搭郵輪的民眾可在此時找適合行程最划算。

最後，大家最想知道的不外乎，郵輪要怎麼訂最划算？很多人會等Last Minute（最後1分鐘清倉），但不見得所有船都有清倉的破盤價，其實每年的感恩節後到第一季間，國外旅遊旺季結束，郵輪公司希望新一年業績開紅盤，會有許多促銷方案，「例如第3、4人免費，不過要先注意郵輪公司是否先提高售價再打折。」Amy強調。

另外，田臨斌指出，玩郵輪最好準備2週的休假時間才能物超所值，如果是短天數的休假、又想搭郵輪，就只能選擇基隆或高雄出發的郵輪行程，一趟約5天、能就近至日本沖繩或石垣島，費用1天約5,000元。

想嘗試郵輪之旅的旅客，可先從高雄、基隆出發，行程較短。

